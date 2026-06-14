Los espantaniños en Zamora.

Cuando pensamos en los monstruos de la infancia solemos imaginarlos como criaturas nacidas de la fantasía. Sin embargo conviene empezar por una bien idea distinta, puesto que aquellas figuras no fueron creadas para entretener ni para contar historias alrededor del fuego, sino como una herramienta que nuestra cultura empleaba para proteger a los niños en un mundo mucho más peligroso que el actual.

La antropología, la etnografía y los estudios sobre folklore infantil coinciden en que numerosas sociedades han desarrollado personajes imaginarios utilizados para corregir comportamientos considerados peligrosos o inconvenientes. En España, estas figuras reciben nombres diversos según la región de la que hablemos. El coco, el papón, el hombre del saco, el sacamantecas, el Bú, y otros muchos más, tienen una presencia ampliamente documentada tanto en la tradición oral como en diccionarios históricos, recopilaciones folklóricas y estudios académicos.

La provincia de Zamora no constituye una excepción en este sentido, y aunque no siempre dispongamos de catálogos exhaustivos para cada comarca, sí sabemos que el territorio compartió durante siglos buena parte del imaginario popular del Reino de León y del noroeste peninsular. Los niños zamoranos crecieron escuchando las mismas advertencias fundamentales que escuchaban los de León, Salamanca, Asturias o buena parte de la vecina Castilla. "Cuidado con alejarse de casa, cuidado con la noche, cuidado con los desconocidos, cuidado con los lugares peligrosos..."

Para entender el éxito de estos personajes hay que recordar cómo era la vida cotidiana hasta fechas relativamente recientes. La mortalidad infantil era elevada. Los accidentes domésticos eran frecuentes. Los pozos o zarceras carecían muchas veces de las protecciones actuales. Los ríos podían convertirse en trampas mortales. Las cuadras albergaban animales de gran tamaño. Las cocinas funcionaban con fuego abierto. Las herramientas agrícolas estaban al alcance de los niños. Las calles carecían de iluminación y el campo comenzaba prácticamente a las puertas de las viviendas. Y en ese contexto, el miedo cumplía una función práctica.

Los espantaniños en Zamora. / GRP

Hoy podemos explicar a un niño por qué no debe acercarse a un transformador eléctrico o cruzar una carretera. Hace dos siglos, convencer a un niño pequeño mediante explicaciones racionales no siempre resultaba eficaz. En cambio, decirle que una criatura terrible podía llevárselo producía un efecto inmediato. Desde nuestra sensibilidad contemporánea podemos considerar discutible este método, pero sería un error juzgarlo sin comprender el entorno en el que surgió.

Por nuestros lares, el personaje más extendido fue probablemente el coco. La propia Real Academia Española define el coco como un ser imaginario utilizado para meter miedo a los niños. Resulta significativo que su descripción sea tan vaga. El coco no posee una apariencia fija. No tiene una biografía concreta ni un aspecto universal. Precisamente ahí reside parte de su fuerza. Cada niño completa mentalmente aquello que no se describe. El monstruo se adapta a los temores de quien lo escucha.

Las canciones de cuna tradicionales conservan además algunos de los testimonios más antiguos de esta figura. La conocida nana "Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá..." demuestra hasta qué punto está figura formaba parte de la vida cotidiana. No era una leyenda excepcional, sino un recurso educativo incorporado a la crianza diaria.

Junto al coco aparece otra figura especialmente arraigada en el imaginario popular como era el hombre del saco. A diferencia del primero, el hombre del saco posee una representación más definida. Es un individuo que captura niños y se los lleva dentro de un saco. Aunque hoy pueda parecer una imagen absurda, encierra varios mensajes comprensibles desde la lógica de las comunidades rurales tradicionales. Enseña a desconfiar de los desconocidos. Advierte contra el alejamiento excesivo del entorno familiar y refuerza la idea de que existen peligros más allá de los límites seguros de la comunidad.

La importancia de esta figura se vio implementada por un fenómeno frecuente en la tradición popular que mezclaba mito y realidad. Durante los siglos XIX y XX algunos crímenes especialmente impactantes fueron reinterpretados a través del prisma del folklore. Los hechos reales y los relatos imaginarios terminaron contaminándose mutuamente. El resultado fue que personajes que originalmente pertenecían al ámbito de la fantasía adquirieron una apariencia de realidad histórica.

Algo parecido ocurrió con el sacamantecas, y aquí conviene ser especialmente riguroso. El sacamantecas existe en dos planos distintos que a menudo se confunden. Por un lado, está el personaje folklórico utilizado para asustar a los niños y por otro, existen casos criminales reales que la memoria popular acabó asociando a esa misma figura. Según el mito, es un hombre solitario y despiadado que secuestra a niños vagabundos o desobedientes para extraerles la grasa corporal (las "mantecas"). Y es que antiguamente, existía la superstición médica de que la grasa humana, especialmente la de los niños por considerarse "pura", tenía propiedades mágicas y curativas capaces de sanar enfermedades terribles como la tuberculosis. Lo peor es que este mito se alimentó de monstruos de carne y hueso.

Existen dos casos muy famosos de sacamantecas en el solar hispano. El primero es el de Juan Díaz de Garayo (Álava, década de 1870). Este hombre fue un asesino en serie real que aterrorizó al territorio vasco. Asesinó a seis mujeres y aunque su móvil era de agresión sexual y mutilación, el terror popular y la prensa de la época le bautizaron como "El Sacamantecas", convirtiendo su apodo en sinónimo de monstruo general de la noche. Fue ejecutado en el garrote vil en 1881. El segundo es el de Francisco Leona (Almería, 1910), siendo este caso el que más se ajusta a la leyenda de forma macabra. Un hombre enfermo de tuberculosis, Francisco Ortega (alias "El Moruno"), desesperado por curarse, acudió a una curandera. Esta le recetó beber la sangre caliente de un niño y aplicarse sus mantecas en el pecho. Éste, junto con la complicidad de Francisco Leona, quien ejerció de auténtico "sacamantecas", secuestraron y asesinaron a un niño de siete años llamado Bernardo González Parra. El crimen fue descubierto, conmocionó a todo el país y los culpables terminaron ajusticiados o muertos en prisión.

La persistencia de estos personajes revela algo importante sobre la mentalidad tradicional. Los espantaniños no funcionaban de forma aislada. Formaban parte de una visión más amplia del mundo en la que la educación, la moral y la supervivencia estaban estrechamente relacionadas. El niño debía aprender obediencia porque la desobediencia podía tener consecuencias graves. Debía regresar antes de anochecer porque la oscuridad dificultaba orientarse. Debía evitar determinados lugares porque representaban riesgos reales. La amenaza fantástica servía para transmitir enseñanzas prácticas.

Los niños convivían con el agua de pozos, fuentes y ríos. Transitaban por caminos poco vigilados. Participaban desde edades tempranas en tareas agrícolas y ganaderas. Conocían el monte, los animales y las herramientas de trabajo. Todo ello exigía mecanismos educativos eficaces. Resulta interesante observar que muchas de estas figuras han desaparecido o han perdido gran parte de su fuerza. Las razones son evidentes. El entorno ha cambiado profundamente. Los riesgos cotidianos son distintos. La escolarización es universal. La información circula de otra manera. La autoridad familiar ya no se ejerce mediante los mismos métodos. Además, el entretenimiento audiovisual ha sustituido en gran medida a la transmisión oral tradicional. En el fondo, los espantaniños hablan menos de monstruos que de personas. Hablan de padres preocupados, de madres que intentaban proteger a sus hijos, de abuelos que transmitían experiencias acumuladas durante generaciones. Hablan de comunidades que transformaron el peligro en relato para hacerlo comprensible.