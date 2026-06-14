Época de guecos en Zamora: los motivos por los que no debes matarlos ni capturarlos nunca

Si has salido al anochecer por las calles de Zamora y te has fichado en las paredes, seguro que has podido ver a los famosos guecos (o geckos), conocidos en muchas zonas como salamanquesas. Son esos pequeños reptiles que aparecen con la llegada del calor en paredes, patios, fachadas y ventanas. Aunque pueden darte impresión si no eres amigo de los reptiles, en realidad son animales inofensivos, útiles y fascinantes.

Aunque hay de varios típicos, en general son rechonchos, de ojos grandes y expresivos, piel rugosa y dedos con almohadillas adhesivas que le permiten trepar por paredes y techos con una facilidad sorprendente.

El mejor momento para ver geckos es al atardecer y durante la noche, sobre todo en los meses cálidos de primavera y verano. Les gustan las paredes templadas, las fachadas antiguas, los patios, los muros de piedra y las zonas próximas a farolas, ventanas iluminadas o lámparas exteriores. La razón es sencilla: muchas salamanquesas tienen hábitos nocturnos o crepusculares y salen cuando baja el sol porque entonces aparecen sus presas. Los insectos se acercan a la luz artificial y ellas aprovechan ese pequeño “buffet” nocturno para cazar mosquitos, polillas, moscas, hormigas, arañas y otros invertebrados.

¿Y dónde están durante el día?

Durante el día suelen permanecer escondidos en grietas, huecos de muros, tejas, piedras o rincones protegidos. También pueden asolearse a primera hora para regular su temperatura corporal, pero lo normal es que se dejen ver mucho más cuando cae la tarde.

Por qué no hay que matarlos ni capturarlos

No hay que matar ni capturar geckos porque no hacen daño. No son venenosos, no atacan a las personas y no representan un peligro para la casa. Si alguno entra en una vivienda, normalmente está desorientado o buscando insectos, no comida humana ni refugio permanente.

Además, son unos magníficos aliados naturales contra los insectos. Tener salamanquesas cerca de casa puede ayudar a reducir la presencia de mosquitos, polillas y otros pequeños visitantes molestos sin necesidad de recurrir tanto a insecticidas. Son una forma discreta y gratuita de control biológico.

Tampoco conviene capturarlas porque son animales delicados. Aunque parezcan resistentes, pueden sufrir mucho estrés al manipularlas, perder la cola como mecanismo de defensa o lesionarse con facilidad. Lo mejor, si una entra en casa, es abrir una ventana o guiarla suavemente hacia el exterior con un cartón, sin tocarla ni perseguirla.

También forman parte del equilibrio natural. Las salamanquesas comen insectos, pero a su vez sirven de alimento a aves rapaces nocturnas, culebras y otros depredadores. Eliminarlas rompe una pequeña pieza de ese engranaje natural que muchas veces pasa desapercibido.

Consejos si ves uno en casa No lo mates, no lo pises y no lo captures para tenerlo en un bote o terrario. Déjalo tranquilo si está fuera, porque probablemente se irá solo cuando termine de cazar. Si está dentro, apaga algunas luces, abre una ventana o puerta cercana y ayúdale a salir con calma, sin escobazos ni productos químicos. Ver una salamanquesa en la pared no debería ser motivo de susto, sino casi una buena noticia: significa que tienes cerca a un pequeño cazador nocturno que trabaja en silencio, no cobra nada y ayuda a mantener a raya a los insectos.

Prohibido capturarlas

Hay otro apunte importante que debes conocer. En España la fauna silvestre está regulada y muchas especies tienen diferentes grados de protección o control administrativo. El Real Decreto 139/2011 desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que capturar fauna silvestre sin autorización no debe hacerse.

Por lo tanto si estás pensando en capturar un ejemplar, ten conocimiento de que está estrictamente prohibido atrapar geckos silvestres. La inmensa mayoría de estos reptiles (tanto las especies autóctonas de España como las exóticas) están protegidos por las leyes de conservación de la naturaleza. En el caso concreto de España, la captura, acoso, tenencia o muerte de animales silvestres protegidos constituye un delito contra la flora y la fauna.

Curiosidades de los geckos

Una de sus habilidades más llamativas es que pueden caminar por paredes verticales e incluso por techos. No lo hacen con ventosas, como a veces se cree, sino gracias a estructuras microscópicas en sus dedos que les permiten adherirse a superficies muy lisas.

También pueden perder la cola si se sienten amenazados. Es una estrategia de defensa: la cola se mueve durante unos segundos y distrae al depredador mientras el animal escapa. Después puede regenerarse, aunque no siempre queda igual que la original.

Otra curiosidad es que algunas salamanquesas emiten pequeños sonidos, como chasquidos o chirridos, especialmente en interacciones con otros ejemplares. No son animales “mudos”, aunque casi siempre pasan inadvertidos.

Su color puede variar entre tonos grises, pardos o arenosos, lo que les permite camuflarse muy bien en paredes, piedras y cortezas. Por eso muchas veces están delante de nosotros y no las vemos hasta que se mueven.