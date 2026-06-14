Los donantes de Zamora alertan: las necesidades de sangre cada vez son mayores

Las necesidades de sangre cada vez son mayores, por lo que es imprescindible captar nuevos donantes. Es el mensaje principal de la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, Isabel Cabrera, durante el acto conmemorativo del Día Mundial del Donante, el 14 de junio, celebrado con una ofrenda floral y la suelta de globos en el monolito de Las Viñas, precisamente en al calle a la que dan nombre, junto a la estación de autobuses.

"En este Día Mundial del Donante de Sangre nos reunimos y hacemos una pequeña ofrenda floral para homenaje a todos los donantes, a todos los que ponen su brazo durante todo el año", en señal de reconocimiento, explicó la presidenta. El acto se celebró junto al monumento inaugurado hace años y necesitado de una actualización, ya que tal y como está ahora pasa casi desapercibido. "Sí que le han mejorado un poquito las letras, pero bueno, vamos poquito a poco".

"Para nuestra desgracia las reservas siempre están bajas porque cada vez la sangre se utiliza para más cosas, cada vez se utiliza para más tratamientos, no solamente para transfusiones, cada vez se necesita más y cada vez hay menos donantes recurrentes", indicó Cabrera, que puso como ejemplo los tratamientos oncológicos que muchas veces se basan en componentes sanguíneos.

"Necesitamos sobre todo llegar a los jóvenes para que vayan a donar, para que vean que es algo importante, que esto no es como el agua, abres el grifo y sale, porque llega un momento, cuando se corta que es cuando tenemos el problema".

"Que vaya a donar"

"Entonces decirle a toda la gente que vaya a donar, que pruebe la primera vez. Y que la gente que ya sea donante que intente llevar un nuevo donante, para que de esa manera la gente se dé cuenta de que no hay ningún problema en donar, es un método superseguro y que cuantas más donaciones tengamos, pues más se va a poder utilizar la sangre, más vidas vamos a poder salvar, igual en transfusiones que en medicamentos que se están sacando de los derivados de la sangre".

Isabel Cabrera explica que sí existen facilidades para donar en Zamora. "Hombre, como todo, siempre se podría mejorar y se podrían poner más horarios, pero sí que es verdad que intentamos repartirnos mucho por toda la provincia. Intentamos estar en todas las zonas donde se puede, tenemos que ser consecuentes de que al final el desplazar un equipo supone un gasto económico y cuando no hay donaciones en ese punto donde vamos, pues normalmente se van suspendiendo esas colectas. Por eso yo recomiendo a toda la gente que es de los pueblos, que done en sus pueblos si va a la colecta. Y si no, pues que se acerque a Zamora y en el punto fijo hay unos días de mañana y unos días de tarde, supongo que puede ser compatible con la donación".

El hecho de que se busquen más donaciones no quiere decir que Zamora no sea solidaria. De hecho, según los datos cerrados de 2025 del Centro de Hemoterapia de Castilla y León en Zamora se recogieron 4.807 donaciones en el último año.