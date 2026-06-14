Alejandra Bonel García

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Conoce las propuestas de los de los siete bares y restaurantes zamoranos en el PanFest

El PanFest 2026 incluyó propuestas como arroz meloso de manitas con callos, elaborado por Ángel Vicente de Finca La Yagona; callos, de Vicente Rodrigo del Restaurante La Becera; garbanzos de Fuentesaúco con boletus edulis de Aliste, de José Francisco Campanario del Restaurante Casa Aurelia; lentejas de Tierra de Campos con chorizo zamorano, de Adrián Asensio del Restaurante Cuzeo; “La reina es la oreja”, del CIFP Ciudad de Zamora, con Carlos Rubia y sus alumnos; patatas con costillas, de Rubén Becker de Taberna LaSal, y habones con bacalao, de Diego Marcos de Catering de Luz.