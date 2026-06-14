La Catedral de Zamora recupera su aspecto tras la celebración de Las Edades del Hombre

Traspasar el umbral de la Catedral de Zamora supone reencontrarse con las pinturas del apostolario, integrado por copias de Pacecco de Rosa, Ribera, Battistello Caracciolo y Guido Reni, entre otros, mientras que cuando se avanza por las naves pueden volverse a contemplar el coro o el relieve de la Transfiguración del retablo mayor. A su izquierda, donde habitualmente está el Santo Cristo, hay un andamio que testimonia que el primer templo todavía está en proceso de preparación para su reapertura.

Los bancos ya han regresado a su sitio. | VÍCTOR GARRIDO

En la seo, una vez concluida "EsperanZa", los operarios de Las Edades recogieron las piezas exhibidas "atendiendo a criterios de conservación preventiva en el proceso de descuelgue de las obras hasta el transporte a sus sitios de orígenes".

Sin las creaciones artísticas en el templo, comenzó a desaparecer toda la carpintería, el montaje de luces y el suelo instalados. Posteriormente regresaron los bancos, que estaban distribuidos por distintos espacios cedidos por la Diócesis de Zamora, lo que ha facilitado que, durante los meses de duración de la muestra, "estuvieran guardarlos de una forma correcta para colocarlos de una manera más rápida".

El Cristo de las Injurias protegido del polvo esperaba su colocación. / Víctor Garrido

También desde Las Edades del Hombre han llevado a cabo "un mantenimiento con un criterio de conservación preventiva" en todo el monumento. A lo largo de todas las naves, los retablos, en los lienzos y en relieves, en la sillería del coro, en las capillas e incluso en los arcosolios se ha llevado a cabo una limpieza superficial del posible polvo generado, fase que estaban concluyendo con el retablo del Santo Cristo y el lienzo de grandes dimensiones que presenta el martirio de San Juan Bautista, una fiel copia de una obra que Caravaggio efectuó en el 1608, que habitualmente luce sobre la puerta que da acceso a la zona de la sacristía y donde estuvo durante la exhibición.

Cristo de las Injurias

En el interior de la capilla de San Bernardo, completamente a oscuras, se atisbaba una pieza de gran tamaño tapada conveniente con plásticos. Pese a la falta de luz, el emplazamiento y la forma de la obra movía a asegurar que era la escultura del Cristo de las Injurias, pieza capital en el montaje expositivo. "Está en su capilla porque será la cofradía la encargada de colocarla en su lugar habitual", señalaban desde Las Edades, un trámite ya efectuado según comunicaba la Cofradía del Silencio en sus redes sociales.

Varias esculturas pertenecientes al Museo Catedralicio. | VÍCTOR GARRIDO

Al asomarse a la extraordinaria capilla de San Ildefonso o del cardenal Mella se hace raro no toparse con la extraordinaria escultura del Profeta que hiciera Pablo Gargallo. El espacio se encuentra vacío sin el impresionante altar del Monumento.

En las capillas de San Nicolás y de San Pablo hay cuadros almacenados con un minucioso embalaje que dificultaba la identificación de las obras artísticas. "Son todas las piezas que pertenecen al Museo Catedralicio, que se había embalado y se había guardado", describen ante dos esculturas de gran tamaño situadas en las inmediaciones de la capilla de Santa Inés.

Una de las salas del Museo Catedralicio totalmente vacía. / Víctor Garrido

Los operarios de Las Edades por delante tienen la recolocación de las piezas artísticas que se exhibían en el museo vinculado al Cabildo. "Lo que se va a plantear es el discurso que había y se prima dejarlo como estaba", un proceso que llevarán a cabo "requiriendo el tiempo que haga falta", subrayan.

El calendario no condiciona en exceso el hacer diario de profesionales de la fundación, unos doce implicados de una manera u otra. "Lo primordial es dejar la catedral de una manera impecable tras una exposición temporal que ha tenido una buena acogida", remarcan.

¿Reapertura?

Tras haber entregado ya a la Diócesis de Zamora la iglesia del Carmen de San Isidoro el 30 de mayo y San Cipriano el 2 de junio, los trabajadores de Las Edades se han centrado en el primer templo. El ir y venir de trabajadores es aprovechado por algunos ciudadanos para interesarse por la fecha de apertura de la Catedral de Zamora. "La gente nos demanda ahora que abramos cuanto antes", indican, y apuntan que cuando han devuelto piezas a las parroquias de la geografía diocesana como la Anunciación pétrea de la Colegiata de Toro o los doctores de la Iglesia de Morales del Vino restaurados para la muestra, "la gente ha venido a ver cómo dejábamos sus piezas".

Una de las primera piezas que regresa al Museo Catedralicio. / Víctor Garrido

"EsperanZa " en datos

La exposición "EsperanZa" cerró oficialmente sus puertas al público el 3 de mayo, tras haber ampliado su calendario casi un mes.

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre concluyó con un registro total de 198.115 visitantes, de las cuales el 74% (es decir, tres de cada cuatro visitantes) ya habían asistido a ediciones anteriores del ciclo expositivo organizado desde la fundación.

Algunos de los cuadros del Museo Catedralicio. / Víctor Garrido

"EsperanZa" reunió un total de 85 piezas de primer nivel con una museografía moderna que priorizó la selección de obras maestras. Por primera vez en una propuesta de Las Edades hubo obras de Diego Velázquez y de Pablo Picasso junto a Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Francisco de Zurbarán, Pedro Berruguete y Francisco Salzillo. También hubo espacio para 20 obras vinculadas a la provincia.

Además, por primera vez Las Edades apostó por el ámbito escolar con "Laboratorio EsperanZa", ubicado en la iglesia del Carmen de San Isidoro, que recibió a más de 5.431 alumnos.