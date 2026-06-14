Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?

Zamora mira al cielo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo por tormentas en una semana entrante marcada por la inestabilidad y la lluvia intermitente. El calor sigue apretando a las puertas del verano, con temperaturas muy altas que compartirán protagonismo con el agua.

Este domingo será una jornada muy cambiante con una probabilidad de precipitación del 60% por la mañana que se dispara hasta el 100% durante la tarde, coincidiendo con el tramo de mayor riesgo. Además, el aviso amarillo por tormentas obliga a extremar la prudencia, especialmente en desplazamientos, actividades al aire libre y zonas abiertas. No te fíes de los claros mañaneros y si tienes pensado hacer alguna actividad al aire libre, vete preparado.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A la lluvia se sumará una temperatura elevada con una máxima prevista de 33 grados, lo que puede favorecer una sensación de bochorno antes de la llegada de los chubascos.

La semana del 15 de junio, día a día

El lunes dará una pequeña tregua durante la primera parte del día, con cielos más despejados y sin lluvia por la mañana. Sin embargo, la inestabilidad regresará por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 85% entre las 12.00 y las 18.00 horas. La temperatura máxima rondará los 31 grados.

El martes será más tranquilo, aunque no completamente estable. La mañana se presenta soleada y sin lluvia, pero durante la segunda mitad del día vuelve a aparecer la posibilidad de chubascos, con un 50% de probabilidad. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 31 grados.

El miércoles volverá a complicarse el panorama. Aunque el día puede comenzar con sol, la previsión marca un 85% de probabilidad de lluvia en la segunda mitad de la jornada. El calor continuará, con máximas de 33 grados, por lo que la sensación volverá a ser de tiempo pesado e inseguro.

El jueves y el viernes mantendrán esa dinámica de cielos inestables. El jueves aparece con un 85% de probabilidad de lluvia, mientras que el viernes la posibilidad de precipitación será del 75%. Las máximas seguirán altas, entre los 32 y 33 grados, confirmando que no se tratará de un episodio fresco, sino de una semana de calor con tormentas.

De cara al sábado, la previsión apunta a una ligera mejora, aunque todavía con un 45% de probabilidad de lluvia y temperaturas que podrían alcanzar de nuevo los 33 grados.

En definitiva, Zamora encara unos días en los que habrá que mirar al cielo antes de salir de casa. El momento más delicado los afrontan los zamoranos hoy domingo con un riesgo altísimo de chubascos acompañados de calor pegajoso.

¡Feliz semana!