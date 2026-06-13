Zamora, a una hora de la orquesta de TikTok que se ha vuelto viral: "Un besito, nada más"

"Yo quiero que me des / Un besito nada más / Yo quiero que me des un beso / Que me vuelva loco y me deje preso / Yo quiero que me des un beso / Un beso, un beso nada más”. Esa es la estrofa de una de las canciones del año y, a buen seguro, de este verano. Si el periodo estival es por excelencia sinónimo de vacaciones, también lo es de fiestas de pueblos y, por ende, de orquestas. De hecho, Zamora está a punto de dar el pistoletazo de salida de sus Ferias y Fiestas de San Pedro.

Verano, sinónimo de orquestas y macrodiscotecas

La jarana comenzará el próximo viernes 19 de junio, día en la que el Zamora CF se estará jugando el ascenso ante el Sabadell, con la discoteca móvil Renovation Experience de Ricky Galende. Al día siguiente, la orquesta Grupo Radar tomará el relevo en la noche del sábado y la macrodiscoteca AleFrán el domingo pondrá el broche al primer fin de semana de fiestas.

El lunes será el turno de la orquesta Panorama, el miércoles está reservado para la noche indie con El Nido y Sanguijuelas del Guadiana, el jueves recalará en Zamora la orquesta París de Noia, el viernes el testigo pasará a manos de la macrodiscoteca A Gramola, el sábado el protagonismo será para la orquesta Marsella, el domingo para la orquesta La Huella y el lunes, antes de los fuegos artificiales, tendrá lugar el concierto de Los Diablos.

Una programación musical marcada por las grandes orquestas gallegas Panorama y París de Noia, sin duda, dos de las más importantes del país. Sin embargo, hay otra orquesta que en los últimos meses ha ganado una popularidad inmensa: la orquesta Nueva Línea.

Nueva Línea, una verbena canaria con ritmos latinos

Tiene más de un millón de seguidores en TikTok y no, no es un grupo musical nuevo. Esta banda profesional se creó en 2003 y se especializó en música bailable latina: cumbias, tecnomerengue, reggaeton, bachata, pop latino, salta y un largo etcétera. También se caracteriza por tener solo jóvenes cantantes solistas femeninas y por ser un grupo canario que ha actuado, por ejemplo, en los conocidos carnavales de Santa Cruz de Tenerife.

Pero lo que hasta ahora era una orquesta popular de fiestas en las Islas Canarias, ahora se ha convertido en un fenómeno viral de internet a nivel nacional de forma repentina. Sus canciones ‘Un beso’ y ‘Una noche de copas’ acumulan millones de reproducciones, llegando a colarse entre los temas más escuchados en la plataforma Spotify.

Este domingo 14 de junio, los seguidores de esta verbena canaria podrán disfrutar de ella ya que la orquesta Nueva Línea actuará en Cigales, un pueblo de Valladolid situado a poco más de una hora de Zamora capital. La actuación tendrá lugar en el Espacio Multiusos Exterior Camino de la Dehesa en una noche que también contará con la actuación del grupo de baile Medel Moves y la sesión del DJ Omar. Las entradas tienen un precio de 12 euros, aunque el importe se incrementa hasta los 17 si es junto al escenario.