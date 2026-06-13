De Zamora al cielo: crónica de la visita de León XIV a España desde los ojos de dos sacerdotes locales

Los zamoranos Florentino Pérez y José Alberto Sutilson dos sacerdotes que han vivido de distintas maneras la visita de León XIV a España.

El primero ha trabajado intensamente en el protocolo del encuentro del Santo Padre con los obispos en la Conferencia Episcopal en Madrid, mientras que el segundo ha sido el único presbítero diocesano que ha participado en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia en Barcelona.

Cita en Madrid

Desde hace varios años Florentino Pérez compagina sus tareas en Roma con la dirección del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios en la Conferencia Episcopal Española y nunca había asumido labores de vinculadas al protocolo. “Desde la Secretaría General me pidieron esta colaboración, pero nunca había estado organizando el protocolo pontificio en mi vida” atestigua este hombre que ha invertido muchas horas preparando, junto con los expertos de la Santa Sede, hasta el más mínimo detalles del encuentro del papa con los obispos españoles.

El sacerdote zamorano Florentino Pérez en la visita del papa a la Conferencia Episcopal. / Cedida

En la visita el zamorano estuvo “constantemente con él, ya que mi función era un poco hacer como de maestro de ceremonias, indicar en todo momento lo que se tenía que hacer, pero pasando desapercibido” señala tras vivir una jornada de muchos nervios provocados por el deseo de que “todo saliera bien y provocados por la inexperiencia” confiesa al tiempo que señala que en todo momento he estado muy apoyado por José Carlos San Juan, catedrático de protocolo de la Universidad Complutense.

Capacidad de escucha

Esta es la segunda vez que Florentino Pérez mantiene contacto con León XIV, la primera fue el pasado año con motivo del Jubileo de los sacerdotes, cuando habló ante Robert Francis Prevost.

Del Santo Padre destaca “su capacidad de escuchar. Es un nombre que transmite de verdad que te está escuchando. Cuando tú le dices algo, se nota que te está escuchando. Te mira a los ojos y percibes que lo que le estás diciendo le está llegando”.

Barcelona

El sacerdote zamorano José Alberto Sutil ha sido el único presbítero diocesano que ha acudido a la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia en Barcelona.

Sus deberes como cura en Aliste le impidieron acudir el fin de semana del Corpus a Madrid. “Tenía muchas ganas, pero me dije que “Señor, si tú quieres que vaya, pues tú abrirás el camino” comenta. Y la senda se abrió. Las casualidades hicieron posible que el zamorano pudiera asistir al acto en Barcelona a través de la Diócesis de Vic.

La acreditación del sacerdote y al fondo la Sagrada Familia. / Cedida

El secretario de la Fundación ZamorArte pone en valor “la organización” de la misa de acción de gracias en el templo, al que accedieron varias horas antes tiempo en el que hubo ensayos de los cánticos y él oró.

El zamorano estaba situado “en la parte derecha del templo justamente en el acceso a la fachada de la Torre de Jesucristo” y a través de todas las pantallas pudo seguir desde la llegada del santo padre a cómo rezo ante la tumba de Gaudí.

Acceso al templo. / Cedida

"La belleza nos lleva a Dios"

Todo el espectáculo que rodeó a la bendición “fue una auténtica sorpresa” comenta en dependencias del Obispado de Zamora ante la luminaria que le dieron al acceder. “Nos las dieron a todos los asistentes y en un momento dado se iluminaron”. Le da la vuelta y muestra la base figura la frase de Gaudí “Primero el amor, segundo la técnica” y sobre la construcción el sacerdote opina que “el lema de la visita ha sido “Alza la mirada” y tú la alzabas y era impresionante lo que descubrías”. Además, “consiguieron crear una celebración, un ambiente, un espectáculo muy bello porque la belleza también nos lleva a Dios”.

El sacerdote con las vidrieras de fondo. / Cedida

El sacerdote atestigua que “conocí a San Juan Pablo II, a Benito XVI, al papa Francisco, en muchos lugares muy distintos, principalmente en las jornadas mundiales de la juventud, pero nunca fui solo. En Barcelona sentí una emoción especial quizá porque ahora también estoy más vinculado al patrimonio… y era una misa de acción de gracias, días antes de mi cumpleaños y di gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de poder servir a esta iglesia de Zamora”.

Encuentro

Además, el zamorano vivió una anécdota personal, ya que pudo saludar a Casimiro López Llorente, actual obispo de Segorbe-Castellón y que era el mitrado de Zamora cuando se ordenó sacerdote.

El sacerdote zamora con dos amigos al concluir la bendición y el espectáculo. / Cedida

El sacerdote reflexiona que el viaje del papa León XIV a España ha tenido como tres etapas que tienen que ver con la fe, con la esperanza y con el amor.

El zamorano relaciona la fe con Madrid, que “ha sido una gran fiesta de la fe, el Corpus Christi, que es una de las grandes fiestas del calendario litúrgico,” la etapa de Barcelona “tenía que ver con la esperanza, porque al final la cruz alzada e iluminada en medio de la gran ciudad es un signo de esperanza muy potente para muchísima gente” y el viaje a Canarias “es amor”.