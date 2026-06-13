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Una protesta contra los proyectos de energía renovable en Zamora, el comité de bienvenida en el Día de la Provincia en Moraleja

"Zamora, despierta, la mierda está en la puerta" ha sido el lema de los manifestantes, con un amplio despliegue de seguridad

Manifestación contra las plantas de biogás en Zamora.

Manifestación contra las plantas de biogás en Zamora. / José Luis Fernández

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Carlos Gil

La protesta de la Federación Zamora en Pie que lucha contra los proyectos de energía renovables que afectan al territorio ha sido el comité de recepción de las autoridades en el Día de la Provincia que se celebra en Moraleja del Vino. La protesta se está desarrollando controlada por un importante despliegue policial por parte de la Guardia Civil, unidades especiales de la Usecic que han acordonado literalmente a los manifestantes.

"Zamora despierta, la mierda está en la puerta" ha sido uno de los eslóganes coreado por los manifestantes. Jenaro Leal de Santa Clara de Avelillo, uno de los portavoces de Zamora en Pie, señala que "no hay nada que celebrar en unos momentos donde los agresivos proyectos de energías renovables están poniendo en peligro la provincia y su modo de vida".

Manifestantes en el Día de la Provincia.

Manifestantes en el Día de la Provincia. / J. L. F.

Stop biogás

Pancartas de Stop Biogás de la comarca de Benavente con el lema "Que no nos arruinen la vida" o del alfoz de Toro "No a las macroplantas biogás o a las macro granjas" son algunos de los colectivos presentes en la protesta.

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El acto principal de la jornada se celebra en la iglesia de Moraleja del Vino presentada por Leticia Galende y Ángel García periodistas zamoranos.

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