Una protesta contra los proyectos de energía renovable en Zamora, el comité de bienvenida en el Día de la Provincia en Moraleja
"Zamora, despierta, la mierda está en la puerta" ha sido el lema de los manifestantes, con un amplio despliegue de seguridad
La protesta de la Federación Zamora en Pie que lucha contra los proyectos de energía renovables que afectan al territorio ha sido el comité de recepción de las autoridades en el Día de la Provincia que se celebra en Moraleja del Vino. La protesta se está desarrollando controlada por un importante despliegue policial por parte de la Guardia Civil, unidades especiales de la Usecic que han acordonado literalmente a los manifestantes.
"Zamora despierta, la mierda está en la puerta" ha sido uno de los eslóganes coreado por los manifestantes. Jenaro Leal de Santa Clara de Avelillo, uno de los portavoces de Zamora en Pie, señala que "no hay nada que celebrar en unos momentos donde los agresivos proyectos de energías renovables están poniendo en peligro la provincia y su modo de vida".
Stop biogás
Pancartas de Stop Biogás de la comarca de Benavente con el lema "Que no nos arruinen la vida" o del alfoz de Toro "No a las macroplantas biogás o a las macro granjas" son algunos de los colectivos presentes en la protesta.
El acto principal de la jornada se celebra en la iglesia de Moraleja del Vino presentada por Leticia Galende y Ángel García periodistas zamoranos.
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- El 'imperio' de las telecomunicaciones construido desde Zamora que crea 600 puestos de trabajo y otros premiados por la CEOE
- Sacyl busca fontaneros y electricistas en Zamora
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores