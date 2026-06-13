La Orquesta Sinfónica de Castilla y León tocará en julio en plaza de la Catedral de Zamora con la dirección de Oliver Díaz

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León celebrará un concierto en la plaza de la Catedral de Zamora, bajo la dirección de Oliver Díaz y con la participación de la soprano Vanessa Goikoetxea y el tenor Andeka Gorrotxategui en el marco de la gala lírica que inaugura el XI Festival Internacional de Ópera de Cámara Little Ópera Zamora el próximo viernes, 24 de julio a las 21.30 horas.

La presencia del colectivo musical, que toca cada año en la apertura del festival, en Zamora supone la conclusión de la gira del programa “Plazas sinfónicas” llega a su novena edición como una iniciativa consolidada que acerca la música sinfónica a espacios públicos singulares de la comunidad durante los meses de junio y julio.

El programa está organizado por la Junta de Castilla y León con la colaboración de todos los ayuntamientos de las ciudades donde se van a celebrar los conciertos.

En esta nueva convocatoria, el programa contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Oscyl Joven que ofrecerán once conciertos en las nueve capitales de provincia y en las ciudades de Astorga (León) y Villafranca del Bierzo (León).

Los recitales están programados mayoritariamente en horario vespertino y nocturno y se celebrarán al aire libre y en escenarios representativos del patrimonio urbano y cultural de la región.

Los programas artísticos de los conciertos ofrecen un repertorio vibrante, variado y cercano para todos los públicos, combinando grandes obras del repertorio sinfónico con piezas de reconocido atractivo para el público general, de autores como Mozart, Beethoven, Puccini, Mendelssohn, Debussy, Holst o Manuel de Falla.

El ciclo contará con la participación de reconocidos directores como Jorge Yagüe, David Fernández Caravaca, Carlos Miguel Prieto y Oliver Díaz, que estarán al frente de la OSCyL y de la OSCyL Joven.

Inicio

La gira de "Plazas sinfónicas" arranca, el jueves 25 de junio a las 21.30 horas, con el concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la plaza de Eduardo de Castro, en Astorga (León) y continuará con los dos conciertos que ofrece esta misma formación el sábado, 27 de junio a las 21.30 horas, en la plaza Mayor, en Salamanca y el domingo, 28 de junio a las 21.30 horas, en la plaza de San Pablo en Valladolid. La OSCyL estará conducida en estos conciertos por el director Jorge Yagüe.

Julio

En julio, la gira continúa con la participación de la OSCyL Joven liderada por Jorge Yagüe en el podio. La formación debutará en Ávila, el domingo 5 de julio a las 21.30 horas en la plaza del Mercado Chico y a este concierto le seguirán los que ofrecerá el lunes 6 de julio, a las 21.30 horas en la plaza Mayor de Palencia; el martes, 7 de julio a las 21.00 horas en la iglesia de San Nicolas en Villafranca del Bierzo (León) y el miércoles, 8 de julio a las 21.30 horas en la plaza de San Marcelo de León.

En este periplo musical la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de David Fernández Caravaca, toma el relevo con los conciertos que ofrecerá el jueves, 9 de julio a las 21.30 h en el parque de la Alameda, en Soria y el viernes, 10 de julio a las 21.00 horas, en la plaza de San Juan, en Burgos. El programa de los dos conciertos fusionará la música sinfónica con imágenes astronómicas de gran formato dentro del espectáculo multimedia "Armonía Eclíptica", organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Castilla y León, con el objetivo de acercar al público los próximos eclipses solares que podrán observar en España.

La Oscyl culmina su gira por la comunidad con el concierto que ofrecerá el jueves, 16 de julio a las 22.00 horas en los jardines de Zuloaga de Segovia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto y con la pianista Judith Jauregui.