Divulgación
Llega a Zamora la exposición “La historia no contada” que repasa la presencia del pueblo gitano a lo largo de seis siglos en España
La muestra, creada por la Asociación Cultural de Mujeres Gitanas Unión y Progreso Mujer Romani, visibiliza la historia del pueblo gitano en España
El claustro del Colegio Universitario de Zamora acoge la exposición “La historia no contada”, una muestra compuesta por un total de diez roll-ups con imágenes, testimonios y reflexiones que invitan a recorrer más de seis siglos de presencia del pueblo gitano en España.
La exposición visibiliza acontecimientos históricos, aportaciones culturales y realidades sociales que han permanecido durante demasiado tiempo fuera del conocimiento general. Una historia compartida que forma parte de nuestro patrimonio común y que merece ser conocida, reconocida y valorada.
La muestra ha sido creada por las voluntarias de la Asociación Cultural de Mujeres Gitanas Unión y Progreso Mujer Romani pretende ofrecer una visión documentada y veraz sobre el pueblo gitano, contribuyendo a desmontar los prejuicios y estereotipos que, a lo largo de la historia, han distorsionado su imagen en la sociedad.
La exposición cuenta con el aval del doctor en Historia del Pueblo Gitano, Manuel Martínez Martínez.
“La historia no contada” contará con visitas guiadas el próximo martes 16 de junio y también jueves 18 de junio a las 16.30 horas.
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