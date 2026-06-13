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Llega a Zamora la exposición “La historia no contada” que repasa la presencia del pueblo gitano a lo largo de seis siglos en España

La muestra, creada por la Asociación Cultural de Mujeres Gitanas Unión y Progreso Mujer Romani, visibiliza la historia del pueblo gitano en España

La exposición sobre el pueblo gitano.

La exposición sobre el pueblo gitano. / Cedida

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El claustro del Colegio Universitario de Zamora acoge la exposición “La historia no contada”, una muestra compuesta por un total de diez roll-ups con imágenes, testimonios y reflexiones que invitan a recorrer más de seis siglos de presencia del pueblo gitano en España.

La exposición visibiliza acontecimientos históricos, aportaciones culturales y realidades sociales que han permanecido durante demasiado tiempo fuera del conocimiento general. Una historia compartida que forma parte de nuestro patrimonio común y que merece ser conocida, reconocida y valorada.

La muestra ha sido creada por las voluntarias de la Asociación Cultural de Mujeres Gitanas Unión y Progreso Mujer Romani pretende ofrecer una visión documentada y veraz sobre el pueblo gitano, contribuyendo a desmontar los prejuicios y estereotipos que, a lo largo de la historia, han distorsionado su imagen en la sociedad.

La exposición cuenta con el aval del doctor en Historia del Pueblo Gitano, Manuel Martínez Martínez.

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La historia no contada” contará con visitas guiadas el próximo martes 16 de junio y también jueves 18 de junio a las 16.30 horas.

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