El lema de Luis Santana pone voz a todos los ganadores del Día de la Provincia: "Zamora somos todos"
El artista zamorano habla en nombre de todos los premiados en "el primer reconocimiento que me dan en mi tierra"
En nombre de los premiados ha agradecido el reconocimiento el barítono Luis Santana: "Es el primer reconocimiento que se me da en mi tierra y es para mí un placer enorme" señaló el artista. "Que un político apoye la cultura es de agradecer", dijo en referencia al diputado Víctor López de la Parte. "Hoy todos los que estamos aquí somos embajadores de Zamora", indicó el cantante, antes de dar un repaso a todos los rincones de la provincia y la capital.
"Esto es el cielo en la tierra, somos unos privilegiados", glosó Santana. Se detuvo el premiado en la alabanza de la riqueza de los productos y gastronomía de la provincia, así como los festejos tradicionales. "Está es nuestra idiosincrasia". El repaso se extendió a los grandes nombres de la cultura zamorana de todos los tiempos incluido Eduardo Barrón nacido en Moraleja del Vino.
"Zamora somos todos", concluyó, antes de glosar los méritos del resto de los premiados.
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