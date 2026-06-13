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Isabel Blanco renueva la apuesta de la Junta por el turismo y la industria en el Día de la Provincia

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Mañueco pone el acento en los servicios sociales como base de la sociedad zamorana: "Tenemos colegios abiertos con tres niños"

Isabel Blanco alaba el turismo y patrimonio de Zamora en el Día de la Provincia: lo mejor de su discurso

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A. B.

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Carlos Gil

La Junta de Castilla y León apuesta por Zamora. Es el mensaje que ha dejado la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, nueva vicepresidenta segunda, en el discurso pronunciado durante el Día de la Provincia celebrado en Moraleja del Vino.

La zamorana ha trenzado un discurso comenzando por los agradecimientos tanto al presidente de la Diputación, Javier Faundez, al que ha definido como "el mejor presidente posible de Zamora". Ha glosado las virtudes de los galardonados en esta edición de los Premios Tierras de Zamora.

Blanco renovó la apuesta de la Junta por el turismo o el desarrollo industrial que, ha dicho, no sólo es el agroalimentario sino que tiene ejemplos importantes en otros campos como Tecozam. Puso el acento en los cinco planes de desarrollo de Benavente, San Cristóbal de Entrevíñas, Tierra de Campos, Monte la Reina o en Zamora capital el Hub de La Aldehuela, el polígono de Monfarracinos, además del Plan de la Raya como fundamentales en ese futuro desarrollo de Zamora.

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"Me gusta hablar de Zamora en positivo", dijo la mano derecha de Mañueco quien puso el acento en la importancia de los servicios sociales como una parte importante del bienestar de la sociedad zamorana. "Tenemos colegios abiertos con tres niños" recordó. "El presidente Mañueco va a seguir apostando por Zamora, creando ese futuro para la provincia"

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