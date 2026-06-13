Isabel Blanco: "Estoy muy ilusionada de seguir trabajando por Zamora y Castilla y León"

La zamorana Isabel Blanco acudía a los actos del Día de la Provincia en Moraleja del Vino en la iglesia de La Magdalena y a la vez que a un centenar de kilómetros, en la sede de Presidencia de la Junta, en Valladolid, el presidente Alfonso Fernández Mañueco anunciaba la composición del nuevo Gobierno que la mantiene como su mano derecha en el Ejecutivo autonómico. Aunque, claro, con una vicepresidencia segunda y con nueva cartera tras la cesión a Vox de la vicepresidencia primera y de Familia, negociado de la popular en los últimos años y que elevó hasta ser uno de los departamentos mejor valorados del país en este campo de los Servicios Sociales.

"En primer lugar, muy contenta y muy agradecida al presidente Mañueco por la confianza depositada nuevamente. Cerramos una etapa en Servicios Sociales, abrimos una nueva etapa en este caso con la Vicepresidencia, con competencias en materia de Ordenación del Territorio, de Despoblación, Vivienda, Protección Civil, Mujer e Igualdad de oportunidades. Así es que muy ilusionada y con muchas ganas de seguir trabajando por Castilla y León y por Zamora", declaraba la zamorana nada más terminado el acto central del Día de la Provincia.

Con respecto al cambio de rol que asume con las nuevas competencias, Blanco valoró que "son unas áreas diferentes. Todas son igual de concretas, todas tienen su función, todas tienen su calado, pero son igual de importantes que lo eran Servicios Sociales. Porque tanto los Servicios Sociales como la Vivienda, como la Protección Civil o la Igualdad de oportunidades, la Despoblación, lo que buscan en el fondo es mejorar la vida de las personas y de los ciudadanos de Castilla y León".

Toma las riendas de un área, Despoblación, en la que Zamora es líder autonómica. Un campo donde, a juicio de la vicepresidencia no se empieza de cero. "Se ha venido trabajando mucho también durante estos años. Yo durante mi discurso he puesto el ejemplo de Zamora de los cinco planes de desarrollo que se están poniendo en marcha. Pero no solo en Zamora, también en toda la comunidad, apostando por el suelo industrial, porque vengan nuevas empresas, por fijar población. Esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando.

No hubo tiempo para más, ya que la vicepresidenta recibió la llamada de Mañueco, tras el anuncio de la composición del nuevo ejecutivo.