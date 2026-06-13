Un incendio declarado en Cabañales rodea la parte trasera de varias casas y chalés

Un incendio declarado en el barrio de Cabañales, ha generado preocupación entre los vecinos de la calle José Regojo, donde las llamas avanzan por la parte trasera de varias casas y chalés.

Según la información disponible, el fuego rodea la zona posterior de las viviendas, lo que ha provocado alarma entre los residentes ante la proximidad del incendio a los inmuebles.

Por el momento se desconocen las causas del fuego y si se han producido daños personales o materiales. Se recomienda a los vecinos extremar la precaución, evitar acercarse a la zona afectada y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

***HABRÁ ACTUALIZACIÓN***