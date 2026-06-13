Faúndez en el Día de la Provincia 2026: "Hemos hecho la mayor inversión en nuestros pueblos"

"Hemos hecho la mayor inversión de la historia de Zamora en nuestros pueblos". El presidente de la Diputación de Zamor, Javier Faúndezha aprovechado la celebración del Día de la Provincia para realizar un balance de su mandato, consciente de que es en su última participación en el Día de la Provincia antes de las elecciones municipales del próximo año que obligarán a posponer la cita festiva al otoño en 2027.

Escucha, planificación y soluciones han sido los pilares en los que ha basado su acción de Gobierno y se ha afanado especialmente de haber realizado la mayor inversión de la historia de la Diputación en los pueblos de Zamora. "Hoy puedo decir, con honestidad y serenidad, que desde el primer momento hemos trabajado con el objetivo de convertir a la Diputación de Zamora en una Institución moderna, dinámica, comprometida con el territorio, útil, respetada y valorada por el ciudadano, desterrando de una vez por todas, el debate que fruto de la inexperiencia se estaba alimentando sobre la necesidad de las diputaciones".

Mencionó las mejoras en el patrimonio de la Diputación: Ramos. Carrión, Ifeza, Colegio Universitario, antiguo Palacio Provincial, Colegio del Tránsito o residencia Virgen del Canto de Toro.

Otro frente

En este mandato, tal y como me comprometí, nos hemos volcado con nuestros pueblos de manera que llegasen más recursos a todos nuestros municipios.

Y lo hemos hecho trabajando de la mano de ayuntamientos y mancomunidades, en diferentes frentes" como el agua, incendios, planes municipales de obras o vivienda. Una tercera pata es la mejora de la propia administración con la modernización de servicios.