"Si la Diputación no existiera, habría que inventarla"

El Día de la Provincia se ha consolidado ya como un evento importante para las empresas, para la sociedad y para toda la provincia. ¿Qué balance hace de esta jornada tan especial para los zamoranos?

La primera decisión que tomó este equipo de gobierno cuando llegó a la Diputación fue recuperar el Día de la Provincia en la provincia. Nosotros entendíamos que no tenía sentido celebrarlo en Zamora capital, porque la Diputación representa a los municipios de menos de 20.000 habitantes y, por tanto, a los 507 núcleos de población de la provincia. Cualquier pueblo puede ser escenario de esta celebración, siempre que cuente con la logística necesaria para albergar un acto que reúne a representantes institucionales, asociaciones, clubes deportivos, colectivos culturales y a buena parte de la sociedad zamorana. Es, en definitiva, nuestro día.

Además, durante la jornada se entregan los Premios Tierras de Zamora, que ya cuentan con una trayectoria y un prestigio consolidados. ¿Qué se busca reconocer con ellos?

Buscamos reconocer el valor que aportan personas e instituciones al desarrollo de la provincia. Cuando distinguimos a un Embajador de Zamora, premiamos a alguien que promociona de forma altruista el nombre de nuestra tierra. En la categoría empresarial reconocemos a quienes generan empleo, fijan población y contribuyen al desarrollo económico. Lo mismo ocurre con la cultura, el deporte o el ámbito social. En definitiva, premiamos a quienes, desde distintos ámbitos, ayudan a construir una provincia mejor.

Se cumplen tres años de mandato. ¿Qué balance hace de este tiempo al frente de la Diputación?

Han sido años muy intensos. Desde el primer minuto hemos trabajado con un objetivo claro: convertir la Diputación en una institución útil, cercana y valorada por los ciudadanos, especialmente por quienes viven en el medio rural. Hemos impulsado acuerdos históricos con la Junta de Castilla y León en materias donde las diputaciones nunca habían tenido un papel tan relevante, como el abastecimiento de agua, la prevención de incendios, la vivienda, la depuración, la rehabilitación de viviendas o los programas de empleo. Paralelamente hemos ido detectando las necesidades que nos trasladan los alcaldes para destinar recursos allí donde eran más necesarios. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar la calidad de vida en los pueblos y que quienes viven en ellos se sientan cada vez más cómodos y motivados para seguir haciéndolo. Además, hemos trabajado sobre tres grandes ejes. El primero ha sido la recuperación del patrimonio provincial. Hemos actuado en el Colegio Universitario, el Colegio del Tránsito, la antigua sede de la Diputación o la residencia de Toro. También hemos impulsado la apertura del Palacio Provincial histórico, la rehabilitación de espacios del Teatro Ramos Carrión y la recuperación de infraestructuras que llevaban décadas sin inversiones. El segundo eje ha sido la atención directa a la provincia, con inversiones en carreteras, abastecimiento, saneamiento, servicios sociales o parques de bomberos. Y el tercero, la modernización de la propia institución para hacerla más ágil, más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.

Hace unos años existía un debate político sobre la supresión de las diputaciones. Hoy parece completamente desaparecido.

Aquel debate nació desde el desconocimiento de lo que supone la administración local. Quien conoce realmente el funcionamiento de los pequeños municipios sabe perfectamente la importancia que tiene una institución como la Diputación. En una provincia como Zamora, con 247 ayuntamientos y 507 núcleos de población, si la Diputación no existiera habría que crearla. Los pequeños municipios acuden a nosotros para resolver multitud de problemas. Algunos son de nuestra competencia y otros no, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando afectan a la vida diaria de los vecinos. Hemos querido construir una institución dinámica, moderna y resolutiva, capaz de responder a las necesidades reales del territorio.

Durante estos años también se han impulsado proyectos importantes relacionados con infraestructuras y patrimonio.

Sí. Hemos conseguido traer el proyecto del Centro del Lobo a la finca de La Dehesa, un edificio que estaba rehabilitado pero sin contenido y que ahora tendrá actividad gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León. Además, estamos desarrollando nuevas iniciativas en ese espacio, entre ellas un proyecto relacionado con la salud mental. Otro ejemplo es IFEZA. Teníamos dos opciones: dejarlo morir o apostar por él. Decidimos apostar y hemos invertido más de dos millones de euros para convertirlo en un recinto ferial de referencia nacional. Hoy cuenta con unas instalaciones dignas y con actividad durante todo el año. También estamos actuando en la red de caminos rurales. Este año ejecutaremos 30 kilómetros de caminos asfaltados con una inversión cercana a los siete millones de euros, una actuación fundamental para el sector agrícola y ganadero.

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