Los deberes de Mañueco con Zamora

Al presidente Alfonso Fernández Mañueco y su nuevo equipo de Gobierno con consejeros de PP y Vox le espera una buena hoja de ruta para los próximos cuatro años en la provincia de Zamora. Lo más urgente es, sin duda, terminar con los proyectos pendientes, que deberían haber supuesto un impulso importante para Zamora, ya que estaban en marcha al inicio de la anterior legislatura pero que por unas u otras causas están aún a medias, con lo que la esperanza que habían levantado en la ciudad y provincia se ha convertido en frustración.

Ahí están el nuevo Museo de Semana Santa, afortunadamente ahora con buena pinta, el nuevo Conservatorio y el Centro Cívico, más que pasados de fecha pese a haber recibido su correspondiente "dopaje" en forma de modificados millonarios, la nueva residencia, está más o menos en plazo, los polígonos industriales de Monfarracinos en el entorno de la capital y Puerta del Noroeste en Benavente, los nuevos "Eldorado" a los que se les presume un gran potencial de desarrollo industrial pero tienen, primero, que concretarse y, segundo, que atraer empresas de verdad y que estas sean tractoras de bienestar económico y social. Latemaluminium es un ejemplo de que lo que supone levantar expectativas que luego no se cumplen, incluso ya con la nave hecha.

Obras del nuevo centro cívico en Zamora / Archivo

Está por ver, también si otras realizaciones que sí han cumplido plazos, como todo lo que engloba el Hub de La Aldehuela, en torno a las nuevas utilidades en servicios sociales, suponen un impacto significativo para el progreso provincial.

En descargo de la Junta hay que reconocer que las dificultades para sacar obras adelante afectan a todas las administraciones, y si no que se lo pregunten al Ayuntamiento de Zamora, pero también es cierto que es preciso dar un impulso a todos estos proyectos porque el tiempo no pasa en balde y cada año perdido es, también, una oportunidad que se va.

Nuevas carreras y una carretera

Junto a ellos proyectos que se atisban pero están aún por concretar, como la ampliación de espacios del Campus y sobre todo, la dotación de nuevas carreras, prometida por el rector Corchado pero nunca cumplidas, un asunto en el que el respaldo de la Junta es fundamental. O las infraestructuras sanitarias, como el nuevo centro de salud Virgen de la Concha, apenas atisbado o vías de comunicación como la famosa carretera Puebla de Sanabria-Rihonor de entrada en Portugal, proyectada por la Junta, administración titular de la vía que luego pretendió que la financiara el Gobierno central, que luego reaparece en el Plan de la Raya y que ahora de nuevo en el pacto de PP y Vox que marca el futuro de la comunidad aparece como cosa de Pedro Sánchez.

Son solo algunas de las que se podrían denominar tareas urgentes. Pero lo que realmente se espera del nuevo Ejecutivo autonómico es que aborde políticas que realmente solucionen los problemas de esta tierra, que todo el mundo conoce de memoria y se resumen en pocas palabras: atraso, despoblación y envejecimiento.

Laguna de Peces tras el incendio de Porto de agosto de 2025. / Araceli Saavedra / LZA

La gestión medioambiental y los incendios forestales son uno de los aspectos que comparten las dos características, ya que son urgentes e importantes. Tras los desastres de los grandes incendios de la Culebra y Losacio, en el 2022 y los de Molezuelas y Porto de 2025 que, por cierto, no pasaron factura electoral a Mañueco, este y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones parece que se convencieron de la necesidad de hacer un operativo más público, más potente y más permanente, amén de tomar otras medidas preventivas. Falta por ver si todo ello es suficiente y sobre todo si es eficaz si no para la utopía del riesgo cero, al menos para evitar que cada tres años se queme media provincia.

Las renovables

Junto a ello parece claro que la Junta debe intervenir, en la medida de sus posibilidades, en una ordenación territorial que ponga coto u ordene lo que parece una invasión descontrolada de las denominadas energías limpias, nombre que esconde muchas veces los perjuicios que generan. La invasión de las placas solares y molinos de viento en bastas zonas del territorio, las nuevas plantas de baterías para poder acumular la energía producida, las de hidrógeno verde que necesitan agua como materia prima o las plantas de biogás basadas en la producción a base de purines cerca de las poblaciones son unos tipos de producción de energía potenciadas desde la Unión Europea y el Gobierno porque permiten la autonomía energética, y que en provincias de Zamora tienen su campo de cultivo ideal, ya que hay terreno abundante, barato y despoblado, líneas de alta tensión por todos los lados e importantes gasoductos. La llegada de estas energías es imparable, pero a la Junta le corresponde arbitrar fórmulas de ordenación territorial que prevengan desmanes en estos sectores y sobre todo que eviten perjuicios que ya se ven en los pueblos afectados pero que deben regularse de forma global. La realidad es que la Junta se ha puesto de perfil en esta materia pero habrá algún día que se tenga que poner las pilas, como lo hizo cuando se trató de proteger zonas de regadío de las placas solares.

Despoblación

Hay problemas específicos de la provincia como la despoblación. Toda la comunidad ha superado la mala racha y hoy día todas las provincias ganan población. Menos Zamora, claro. Por eso hacen falta planes específicos para luchar contra este fenómeno en la provincia, políticas de discriminación positiva que no se ven por ningún lado. La Junta ha apostado todo a los planes regionales: Tierra de Campos, Monfarracinos, la Raya o Benavente que, efectivamente hay que dejar desarrollarse pero que se antojan insuficientes para un cambio real.

Protesta contra las plantas de biogás / Alba Prieto / LZA

Las políticas contra la inmigración del pacto PP Vox tampoco parecen ir en la buena dirección en una tierra, Zamora y todo Castilla y León, donde el crecimiento poblacional tiene sangre extranjera y de hecho se están potenciando vías de repoblación rural con inmigrantes (desde latinos para trabajar en servicios sociales hasta curas africanos) que no se sabe hasta qué punto pueden verse truncadas con las nuevas exigencias de arraigo. Si ahora se está poniendo alfombra roja a la llegada de extranjeros, que son vitales en muchos campos de la economía, un cambio de políticas radical podría cortar de raíz un fenómeno que, al menos en la provincia de Zamora, está trayendo resultados netamente positivos, por más que sean aún insuficientes.

La creación de empleo depende mucho de ello, de que haya proyectos, inversión y personas para llevarlos a cabo, siguiendo políticas de apoyo al sector transformador agroalimentario, en el que se ha trabajado mucho y bien en las últimas décadas pero intentando abrir nuevos sectores que no sean tanto de producción primaria (caso de las energías) sino de más valor añadido.

En movilidad e infraestructuras viarias la Junta está avanzando y los abonos rurales, primero, y el buscyl después, suponen intentos loables por cambiar la tendencia a la desaparición del sistema de transporte público en autobús y darle una nueva vida, de tal forma que los ciudadanos abran los ojos a esta nueva movilidad con efectos muy positivos en la vertebración territorial. Falta, por supuesto, mucho por hacer en conexiones y frecuencias, pero hay que reconocer que en este campo la Junta ha desarrollado una política valiente.

Autobús gratis con la tarjeta Buscyl. / Alba Prieto / LZA

La red de carreteras autonómica, que sufrió lo suyo en los momentos de crisis, se va recuperando poco a poco, y en este sentido la Junta debe seguir trabajando en la misma dirección, con proyectos viales y de otras infraestructuras como el de la estación de autobuses (terminado en Benavente, proyectado en Zamora).

Sanidad y vivienda

En Sanidad los problemas no son específicos de Zamora, pero se sufren en la provincia como en otros muchos lugares. No se ha dado con la tecla de cómo solventar la falta de especialistas hospitalarios ni de médicos en los centros de salud, ni ha habido políticas imaginativas que permitan o bien atraer a más profesionales o dar mejor atención con los recursos disponibles. Los cambios de política en este campo son fundamentales, sobre todo para salir de una inercia que lleva a verdaderos problemas de desatención por las listas de espera interminables en numerosas especialidades.

Un problema fundamental, en Zamora y en todas partes, es el de la vivienda. La Junta, con la colaboración de otras instituciones, como la Diputación o los ayuntamientos, está llevando a cabo promociones, sobre todo rurales y explorando nuevos métodos como las conocidas como casas industrializadas o las promociones de viviendas compartidas en alquiler para jóvenes, además de las rehabilitaciones inmobiliarias en el medio rural. Parece una buena idea seguir por este camino. Sin embargo, no se ha vuelto a la política de construcción de vivienda pública y social que se venía haciendo desde hacía décadas y que incluso la Junta desarrolló con éxito en promociones como las del antiguo matadero, San Ramón o Cardenal Cisneros.

El consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde, Francisco Guarido, en el solar de Proinsa / J.N. / LZA

En Zamora capital, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene terrenos para una de estas intervenciones de calado, como las de los terrenos de Proinsa capaces de albergar 250 viviendas y la Junta parece favorable a ello, pero aún no se han dado pasos decisivos para abordar estas nuevas promociones que podrían tener un impacto real mucho mayor sobre todo para personas que tienen ingresos, pero no suficientes como para acceder al mercado.

Turismo

El desarrollo turístico es otro de los campos donde las competencias de la Junta son claves, siempre en colaboración con Diputación y ayuntamientos. La suerte es que los nuevos tipos de alojamientos, como las viviendas de uso turístico aún no están generando los problemas de otras zonas tensionadas. El turismo monumental o las nuevas modalidades que pueden suponer productos como las Rutas del Vino tienen aún potencial de crecimiento, junto con los eventos bien basados en los productos agroalimentarios o en otros campos (un buen ejemplo es el ZLive que se celebra estos días).

En restauración quedan cosas por hacer, por ejemplo en Castrotorafe o la iglesia de Molacillos, pero hay que reconocer también actuaciones como las del monasterio de Moreruela o las del románico en capital y provincia que han sido muy positivas para aumentar la riqueza patrimonial en las últimas décadas.

Bus del Vino. Ruta del Vino de Toro / Carmen Toro / LZA

Existen también otras políticas que desde una perspectiva local serían positivas, pero donde interviene más la visión global de la configuración de la comunidad. Por ejemplo, en descentralización de sedes y servicios autonómicos se ha avanzado poco. Zamora quedó con un órgano técnico, el Consejo Consultivo que asumió el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, pero poco más. La extensión de la comunidad ha hecho de Valladolid la capital no oficial de la comunidad, con algunas concesiones a León o Burgos y poco más. Cierto es que no hay ahora mismo un debate abierto sobre el modelo de comunidad, lo que en la práctica supone que todo el mundo acepta el pucelacentrismo, más allá del que plantean los leonesistas en torno a la división en dos del antiguo Reino de León con las tres provincias del Oeste y Castilla con el resto. Un debate que está vivo solo en lo que es la provincia leonesa.