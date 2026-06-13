Ocio
Concierto gratuito en El Tránsito para presentar el disco de Schola Cantorum de Zamora sobre la Virgen
El recital será en la iglesia conventual la tarde del domingo 14 de junio
Schola Cantorum de Zamora ofrecerá un concierto de presentación de su nuevo disco que en esta ocasión gira en torno a la Asunción de la Virgen María en un concierto el domingo 14 de junio, en el Convento del Corpus Christi, El Tránsito, a las 20.00 horas y es de entrada libre hasta completar aforo.
El trabajo, títula “Mater Cælestis et Regina Angelorum” parte de la narración de Santiago de la vorágine en la Leyenda Dorada, que trata las últimas horas de vida de la Virgen María, su asunción y su coronación, rodeada de toda la corte celeste que remarca su papel en la historia de la salvación. De entre el vasto repertorio gregoriano, Schola Cantorum de Zamora ha elegido aquellos cantos que describen esta escena.
El disco, ya disponible en las plataformas digitales, lo grabaron en Eldana Studio y la portada es una obra del artista Saúl Alija.
Origen
La Schola Cantorum de Zamora es una agrupación vocal musical fundada en el verano de 2019 con el objetivo de estudiar, interpretar y divulgar el canto gregoriano.
Esta formación, dirigida por Vicente Urones Sánchez, aborda el repertorio litúrgico desde su raíz: la Palabra Sagrada, fundamentando sus interpretaciones en los escritos de los Padres de la Iglesia y autores místicos.
Schola Cantorum de Zamora está integrada por Alberto Jiménez Meléndez, Baltasar Ferrero Otero, Víctor Manuel Nogal Martín, Vicente Urones Sánchez (magister chori), Manuel Vicente Martín Sánchez, Eduardo Reguilón Ortiz, David García Calvo (primus cantor) y Fernando López Cabello.
En mayo de 2024 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado “Naturalia et mirabilia”, un programa consistente en una alabanza a Dios y a la creación.
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