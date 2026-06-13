Calor con sobresaltos en Zamora: la Aemet pone el foco en la provincia

El verano no termina de decidirse en Zamora. La previsión para los próximos días dibuja un escenario muy cambiante, con calor intenso, ambiente bochornoso en algunos momentos y lluvia que aparece y desaparece de forma intermitente, especialmente, a partir de este domingo.

Hoy, sábado, será todavía una jornada bastante luminosa, aunque con algún intervalo nuboso. Las temperaturas seguirán altas, con una máxima que puede alcanzar los 36 grados, por lo que el calor será el gran protagonista del día. La probabilidad de lluvia será baja, aunque no se descarta algún amago durante la tarde que pasará rápido.

El cambio más evidente llegará el domingo. La mañana empezará con ambiente cálido, pero el cielo irá ganando inestabilidad con el paso de las horas. La probabilidad de precipitaciones subirá con fuerza por la tarde, hasta el 95%, acompañada incluso de tormenta, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Será uno de esos días en los que conviene no fiarse del sol de primera hora y tener a mano el paraguas.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El lunes mantendrá el contraste: temperaturas todavía elevadas, con máximas en torno a los 31 grados, pero con nuevas opciones de lluvia, sobre todo en la segunda mitad del día, cuando la probabilidad alcanza el 90%. El calor no se irá, pero llegará mezclado con cielos más revueltos.

El martes dará una pequeña tregua, con más sol y menor riesgo de lluvia. Las temperaturas se mantendrán en valores veraniegos, con mínimas de 16 grados y máximas de 31. Sin embargo, la estabilidad durará poco: el miércoles y el jueves volverán a aparecer chubascos, con probabilidades del 55% y el 90%, respectivamente, y máximas que volverán a subir hasta los 34 y 35 grados.

De cara al viernes, la previsión apunta a otra jornada variable, con posibilidad de precipitaciones y temperaturas todavía altas, entre los 17 y los 32 grados.

Acostúmbrate durante estas semanas últimas antes del cambio de estación al calor -intenso además- y con sobresaltos en una semana en que el paraguas y la botella de agua fresca en mano serán igual de necesarios.