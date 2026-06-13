Las calles de Zamora que no aparecen en el callejero: la vía de los paraguas y la de la Seña Bermeja
¿Ya has visto los pasillos de pañoletas y paraguas rojos y verdes en la ciudad? Llenan de sombra y color estos paseos y, sobre todo, anuncian que las Fiestas de San Pedro ya están ahí
T. S.
Cuenta atrás para las Ferias y Fiestas 2026 de San Pedro en Zamora. Con el programa festivo en la mano, si has paseado las calles del centro estos últimos días, es imposible que no hayas levantado la mirada para ver la cobertura roja y verde sobre tus hombros. Los pasillos de pañoletas y paraguas regresan un año más a Zamora con motivo de las fiestas para llenar de sombra y color los paseos.
Como ya te habrás dado cuenta, la elección cromática no es casual: el rojo y el verde remiten directamente a la Seña Bermeja, el símbolo de Zamora, y convierten esta decoración urbana en un guiño a la identidad de la ciudad. Bajo ese techo de color, las calles anuncian que la fiesta está cerca y que Zamora se prepara para vivir uno de los episodios más esperados del año.
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La iniciativa, que ya se ha llevado a cabo en años anteriores ha contado con una extraordinaria acogida por parte de vecinos y visitantes.
La seña bermeja, ¿conoces su historia?
La bandera de Zamora es conocida como la seña bermeja y está formada por ocho tiras de color rojo y una tira de color verde, separadas y sueltas. Las ocho tiras rojas representan las ocho victorias del líder lusitano Viriato contra pretores y cónsules romanos. Cuenta la leyenda que cada vez que Viriato ganaba, arrancaba jirones de los denominados vexilla, estandartes que identificaban las legiones y las cohortes romanas, y los colocaba en su lanza. Es por eso por lo que la bandera de Zamora cuenta con tiras sueltas y separadas, y no por que se tenga que coser o esté rota, como algunos ciudadanos pueden llegar a pensar al verla o como bromeaban David Broncano y Jorge Ponce en un polémico episodio de su programa.
La tira verde
La tira verde restante de la bandera de Zamora era la que colgaba de un hombro Fernando el Católico. Él mismo la añadió como homenaje al apoyo de Zamora en la Batalla de Toro, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1476 entre las tropas de los Reyes Católicos por un lado y las de Alfonso V de Portugal por otro, con victoria para los primeros, dentro del transcurso de la Guerra de Sucesión Castellana. Isabel la Católica contó con el apoyo de los zamoranos en contra de su sobrina Juana la Beltraneja y los portugueses, en una batalla que marcó el final de la guerra entre tía y sobrina y que supuso que Isabel la Católica consiguiera alzarse con la corona de Castilla.
Alrededor de los años 70, un negociante decidió vender la bandera de Zamora con ocho líneas blancas, que unían así las rojas y verdes en una bandera, ya no con tiras separadas, sino continua. La iniciativa no cuajó.
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