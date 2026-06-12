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Zamora: nuevo mural en la plaza de San Sebastián

La obra de Miguel Kobas decora los muros de un parque infantil

Nuevo mural en la plaza de San Sebastián

Nuevo mural en la plaza de San Sebastián / Cedida

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado la ejecución de un nuevo mural artístico en el parque infantil de la Plaza de San Sebastián, una intervención realizada por el artista Miguel Kobas que se incorporará a la ruta de arte urbano Zamora Variopinta, ampliando así el patrimonio artístico al aire libre de la ciudad.

La obra transforma los muros perimetrales del espacio de juego mediante una composición de carácter colorista y geométrico en la que predominan las formas orgánicas inspiradas en elementos florales y naturales. La propuesta combina distintas gamas cromáticas, desde los tonos azules y violetas hasta los naranjas y ocres, generando un conjunto visual dinámico que aporta identidad propia al espacio y mejora notablemente su integración paisajística.

El mural ha sido concebido específicamente para un entorno infantil, contribuyendo a embellecer este espacio público mediante una intervención artística contemporánea que dialoga con los juegos y con el uso cotidiano del parque. La utilización de formas geométricas y motivos inspirados en la naturaleza permite crear una imagen amable, reconocible y atractiva para los usuarios del recinto.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa impulsando la presencia del arte urbano en distintos barrios de la ciudad, acercando la creación artística a la vida cotidiana y favoreciendo la puesta en valor de espacios públicos a través de propuestas culturales de calidad.

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La incorporación de esta nueva obra a la ruta Zamora Variopinta permite seguir ampliando un itinerario artístico que ya cuenta con numerosas intervenciones repartidas por distintos puntos de la ciudad, consolidando a Zamora como un referente en la integración del arte urbano dentro del paisaje urbano y de los espacios de convivencia vecinal

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