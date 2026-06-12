Viriato se hace heavy en Zamora: Los acústicos del Z! Live permiten escuchar sin distancias a bandas de rock melódico y metal alternativo

A la estatua de Viriato únicamente le faltó enfundarse una camiseta negra para no desentonar. El héroe lusitano ha sido testigo este viernes por la mañana de cómo el festival Z! Live extiende sus tentáculos al casco histórico de Zamora y lo hace cargado de buen rollo, zonas de sombra y música tocada en directo, sin escenarios y a unos pocos metros de distancia.

La filosofía de las actuaciones matutinas del Z! Live, que el sábado se trasladan a La Marina y el domingo a la plaza de Santiago, es la de inundar la ciudad de acordes de rock duro a través de los conciertos "Acústicos Metal Town". La experiencia no solo sorprenden a quienes pasean por el casco histórico de la ciudad, sino que hacen las delicias de los festivaleros y agradan igualmente a los músicos protagonistas.

Este mediodía, la banda madrileña de rock melódico WildHärd fue la encargada de abrir el ambiente festivalero en la plaza de Viriato y su cantante, Icy Blaze, quedó encantado con la experiencia. "Ha sido increíble, no lo habíamos hecho nunca, además aquí, a la sombra, con tanta gente cantando en una ciudad tan histórica, estamos encantados, ha sido una experiencia muy increíble", declaró a este diario tras el concierto.

Lo de cambiar la plataforma de un escenario por el adoquinado de la plaza de Viriato es algo "totalmente diferente" porque la cercanía del público hace que "prácticamente notes su aliento", comentó, para agradecer además la entrega de los cientos de asistentes y la oportunidad que la organización del festival les dio para adaptar sus temas de cara a tocarlos en acústico.

Concierto de día

El otro protagonista en Viriato, una hora más tarde, fue el cantante de Sober, Carlos Escobedo, que hizo las delicias del público con su rock alternativo acompañado del sonido del violín. Escobedo confesó que para él el concierto ha supuesto "volver a donde venimos", al tocar en un escenario "tan cercano al público", en un concierto además de "de día, de matiné" y con un acústico que lo hace "algo suculento y bonito". También se mostró encantado con la integración del evento con la ciudad, ya que Escobedo ya estuvo con Sober en la primera edición del Z! Live y el contraste de los acústicos es ideal para un festival tan "cañero y metalero" como el zamorano que acoge Ifeza.

El organizador del festival, Andrés Cid, confesó que los "Acústicos Metal Town" era una idea que tenían desde las primeras ediciones del Z! Live para "llevar el metal y el heavy a la ciudad, que la gente a pie de calle lo descubra y sepa como suena esta música" para que todo el mundo conozca la cultura heavy.

Cantante de Sober actúa en los acústicos del Z Live en la plaza de Viriato / José Luis Fernández

En esta edición, los tentáculos del festival se han extendido hasta la ciudad de Salamanca, debido a que muchos de los asistentes al festival se quedan a dormir en la ciudad vecina y "queríamos que para ellos el festival también empezara por la mañana", explicó el organizador del evento.

La elección de la capital charra para dormir responde al elevado precio de algunas de las pocas habitaciones de hoteles y pisos turísticos que quedan en Zamora y a las facilidades que se da a los festivaleros, con autobuses fletados para los traslados entre Zamora y Salamanca, al inicio y a la conclusión de la cada una de las jornadas del festival.

El crecimiento del evento y el deseo de atender las distintas necesidades de los asistentes ha llevado incluso a tener este año una nueva agencia de viajes oficial denominada 'The fest route', que ofrece el pack completo de alojamiento y entradas y también comercializa tours guiados por el casco antiguo de Zamora, experiencias gastronómicas en restaurantes de la ciudad o visitas guiadas a bodegas de Toro.

Eso sí, esas actividades están disponibles por la mañana o a la hora de comer. Las tardes están reservadas para los altos decibelios de Ifeza. Que la música no pare.