Una veintena de piezas religiosas de platería zamorana del XVI y XVIII se conservan en Portugal

Al menos una veintena de piezas religiosas de plata realizadas por orfebres zamoranos del XVI y del XVIII se conservan en Tras os Montes, según señala el historiador del arte, Nuno Cruz Grancho quien ha profundizado en la platería zamorana y de Castilla y León en Portugal para su investigado de doctorado en Historia del Arte de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.

El investigador ha localizado “la mayor concentración” de platería zamorana en la Diócesis de Braganza-Miranda sobre todo realizadas en el siglo XVI y XVII. La tipología es “variadísima” pero en su análisis destaca “las cruces procesionales y las custodias” aunque también hay ejemplos de cálices, crismeras para los santos óleos.

Un momento de la presentación del volumen en el Etnográfico. / JOSE LUIS FERNANDEZ

En la nómina de artesanos zamoranos son en el siglo XVI Bartolomé Sánchez y Pedro Bello; en el siglo XVII Martín Ruiz de Guraya y sus hijos Luís y Diego Ruiz de Guraya y Alvear “de quienes las obras, de calidad media, son atribuidas porque no hay marcas”, mientras que en la siguiente centuria “época de decadencia de los plateros zamoranos” fue Manuel Ratón enumera Nuno Cruz Grancho quien para su investigación ha recurrido a documentación que se conserva en los archivos zamoranos y de Braganza, aunque “no es muy abundante” en el otro lado de La Raya.

Elección de Zamora

Desde su punto de vista se recurría a plateros de Zamora “por ser el centro más cercano para las iglesias portuguesas y porque Zamora tenía importancia” para el país vecino.

Su investigación ve la luz en el volumen “Platería religiosa zamorana y castellano-leonesa en Portugal» publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo de Zamora y presentado en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

La monografía presenta una amplia parte de teórica y concluye con un catálogo con las descripciones e imágenes las piezas, aunque no aparecen todas las localizadas ante las dificultades de fotografías los elementos.

En primer término, el volumen presentado. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Dificultad

“El acceso a las piezas en generalidad ha sido fácil, pero tenemos siempre iglesias y párrocos que nos lo limitan” de tal forma que “tenemos piezas de las que hablo, pero no tenemos imágenes sobre las mismas y no he podido incluir” en la segunda parte de la publicación.

Trayectoria

Nuno Cruz Grancho es un destacado historiador del arte e investigador del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Lisboa. Doctorado con una tesis enfocada en la orfebrería religiosa española en Portugal durante los siglos XVI y XVII, Grancho ha dedicado su carrera a estudiar cómo el arte sacro unió a ambos países en la Edad Moderna. Su trabajo científico, reflejado en numerosas publicaciones y conferencias, no solo rescata el valor de obras eclesiásticas, sino que también impulsa su conocimiento y divulgación en las zonas rayanas.