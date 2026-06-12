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Incendios forestales

Siete horas de teóricas y siete prácticas en seis años: un bombero forestal de Zamora denuncia las carencias de formación del operativo

Agentes medioambientales y profesionales de extinción de la provincia de Zamora participan en una mesa redonda promovida por UGT

Mesa redonda de UGT sobre incendios forestales.

Mesa redonda de UGT sobre incendios forestales. / Alba Prieto

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Alberto Ferreras

Zamora

A siete horas teóricas y otras tantas prácticas asciende la formación que ha recibido hasta el momento, desde que en el año 2020 se incorporó como bombero forestal, el zamorano Hugo Rodríguez. Este profesional de extinción ha debido enfrentarse a fuegos importantes que se han producido en los últimos años en la provincia con ese mínimo aprendizaje en incendios recibido en un único curso que ha realizado en el Centro del Fuego de León. Su caso lo ha puesto de relieve en una mesa redonda de los profesionales del operativo organizada por el sindicato UGT.

Junto al suyo, se han expuesto los casos de otros profesionales que llegan al operativo desde las bolsas de empleo y, pese a que nunca han trabajado en extinción de incendios forestales, "apenas reciben cuatro horas de formación". Hugo Rodríguez ha admitido que eso supone "un peligro" y que este año, además, se está peor que el pasado a estas alturas en personal. "Si ya de por sí es flojo, este año yo creo que está peor", ha declarado.

La mala situación en cuanto a plantillas la ha corroborado también el agente medioambiental Lorenzo Ferrero, que junto a la falta de dotación de personal ha denunciado que también faltan medios tecnológicos en sistemas de comunicación que resultan "imprescindibles a estas alturas del siglo XXI". Además, la bolsa de empleo para cubrir las vacantes de personal no se han sacado hasta esta semana y la fecha de corte es el 30 de junio, lo que quiere decir que "van a empezar a llamar a partir del 30 de junio, cuando la campaña ha empezado hoy día 12", ha criticado.

Carencias

El también agente medioambiental Sergio Martín, que trabaja en la comarca de Aliste, en el sur de la Sierra de la Culebra, ha advertido que el verano del que ahora comienza la campaña de incendios se presenta "con bastante peligro" y el operativo tiene diversas carencias, tanto de personal como técnicas, de estructura y coordinación y de comunicaciones. Ha defendido además la extensión del operativo a los 365 días del año, algo que ha justificado por las anomalías climáticas que hace que cada vez haya más épocas del año en las que son necesarios los medios de extinción.

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Estos profesionales han participado en un debate que ha moderado el periodista y autor del libro "Los rescoldos de la Culebra", Juan Navarro, cuyo libro recuerda los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra de Zamora, los más devastadores de los últimos años en la provincia junto a los del año pasado en Los Valles, La Carballeda y Sanabria.

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