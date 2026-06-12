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La psicóloga Laura Manteca Freire impartirá una charla sobre demencias en Zamora

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León organiza la conferencia "Entendiendo las demencias, más allá del olvido" el martes 16 de junio en la Biblioteca Pública de Zamora.

Una charla sobre demencias celebrada con anterioridad en la ciudad.

Una charla sobre demencias celebrada con anterioridad en la ciudad. / Archivo

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

zamora

El Colegio de Psicología de Castilla y León, Copcyl, organiza una charla sobre la charla sobre demencias titulada “Entendiendo las demencias, más allá del olvido” que forma parte del ciclo "Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?".

La charla se celebrará el martes 16 de junio a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora y correrá a cargo de la psicóloga sanitaria Laura Manteca Freire  y estará presidida por el decano del Copcyl, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Zamora del Copcyl, Luisa Velasco Riego.

Las conferencias “Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?” del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en  el año 1993.

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El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, pasa por acercar la psicología a la sociedad, enseñando herramientas útiles para el día a día y abordando temas de salud mental.

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