La psicóloga Laura Manteca Freire impartirá una charla sobre demencias en Zamora

El Colegio de Psicología de Castilla y León, Copcyl, organiza una charla sobre la charla sobre demencias titulada “Entendiendo las demencias, más allá del olvido” que forma parte del ciclo "Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?".

La charla se celebrará el martes 16 de junio a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora y correrá a cargo de la psicóloga sanitaria Laura Manteca Freire y estará presidida por el decano del Copcyl, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Zamora del Copcyl, Luisa Velasco Riego.

Las conferencias “Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?” del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en el año 1993.

El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, pasa por acercar la psicología a la sociedad, enseñando herramientas útiles para el día a día y abordando temas de salud mental.