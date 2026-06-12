Protección solar todo el año, clave para prevenir el cáncer

La prevención y el cuidado de la piel centraron la charla impartida por el dermatólogo Matías Mayor dentro de los actos conmemorativos del centenario de Farmacia Arias. Durante su intervención, el especialista incidió en la necesidad de desterrar algunas creencias erróneas muy extendidas entre la población. "Uno de los errores más frecuentes es pensar que la protección solar solo es importante en verano o durante las vacaciones", explicó Mayor, quien recordó que una parte importante del daño solar se produce durante actividades cotidianas como pasear, practicar deporte al aire libre, conducir o permanecer en terrazas y jardines.

El dermatólogo subrayó además que muchas personas comienzan a preocuparse por la salud de su piel cuando el daño acumulado ya es considerable. En este sentido, insistió en la importancia de fomentar hábitos de protección desde edades tempranas para reducir el riesgo de desarrollar lesiones cutáneas en el futuro.

Mayor también alertó sobre el uso incorrecto de los fotoprotectores. "Aplicar poca cantidad, no renovar la crema con frecuencia o pensar que la protección solar por sí sola es suficiente son errores habituales", señaló. Mayor recomendó consultar con el médico ante cualquier lesión cutánea que cambie de aspecto en poco tiempo, crezca rápidamente, sangre con facilidad o no cicatrice correctamente. También pidió prestar atención a los lunares que modifican su tamaño, forma o color, así como a aquellos que aparecen y evolucionan de manera rápida en la edad adulta.

Por otro lado, la farmacia Arias ha puesto en marcha una campaña solidaria junto a Azayca para reforzar la concienciación sobre la prevención del cáncer de piel y colaborar con los pacientes oncológicos. Por cada producto de protección solar que se adquiera en el establecimiento de la calle Santa Clara, Farmacia Arias donará un euro a la asociación zamorana, contribuyendo así a apoyar la labor que desarrolla en favor de las personas afectadas por el cáncer y sus familias.