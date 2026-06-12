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Las orquestas más queridas por el público zamorano: ¿Irá alguna a tu pueblo?

Estas son las orquestas más esperadas por el público de Zamora

GALERÍA | Las imágenes de la Orquesta Panorama en Zamora

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Orquesta Panorama (6).jpeg / Ana Burrieza

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O.C.

Se acerca la temporada de fiestas en los pueblos de Zamora y, además, con San Pedro a la vuelta de la esquina, los vecinos lo tienen claro: hay orquestas y grupos que tocan al gusto de todo el mundo. En una encuesta para LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, han contado sus opiniones sobre las más conocidas y queridas por el público de la provincia.

Tan querida como detestada

Sin duda, el nombre más leído entre los resultados de la encuesta ha sido el de la Orquesta Panorama, que une casi a los mismos fans como detractores. De la misma manera que muchos de los usuarios destacan el gran "espectáculo audiovisual" que ofrece, otros no quieren saber nada más de la agrupación gallega.

Top tres grandes grupos

Varios comentarios abren el debate sobre qué pesará más en el favor del público: un gran espectáculo o la calidad del sonido en directo. Sea como sea, los comentarios le dan el podio a seis grupos: Assia, América de Vigo, Cañón y La Úlitma Legión por su calidad musical, sonido y repertorio, Radar y Expresión por cantar bien en directo.

La mención especial va para grupos muy queridos en la provincia, como pueden ser Marsella, La Misión, La Huella, Malibú, Kubo o La Fórmula.

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Un toque de ironía

Como no podía ser de otra manera, algunos comentarios daban respuestas humorísticas o de carácter nostálgico. Recordaron a la Orquesta Mondragón, a Miliki o a Leticia Sabater, aunque destacan los grandes amantes del sueño y la tranquilidad que no dudan en comentar que su orquesta favorita es "la que está en silencio".

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