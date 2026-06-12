Las orquestas más queridas por el público zamorano: ¿Irá alguna a tu pueblo?
Estas son las orquestas más esperadas por el público de Zamora
O.C.
Se acerca la temporada de fiestas en los pueblos de Zamora y, además, con San Pedro a la vuelta de la esquina, los vecinos lo tienen claro: hay orquestas y grupos que tocan al gusto de todo el mundo. En una encuesta para LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, han contado sus opiniones sobre las más conocidas y queridas por el público de la provincia.
Tan querida como detestada
Sin duda, el nombre más leído entre los resultados de la encuesta ha sido el de la Orquesta Panorama, que une casi a los mismos fans como detractores. De la misma manera que muchos de los usuarios destacan el gran "espectáculo audiovisual" que ofrece, otros no quieren saber nada más de la agrupación gallega.
Top tres grandes grupos
Varios comentarios abren el debate sobre qué pesará más en el favor del público: un gran espectáculo o la calidad del sonido en directo. Sea como sea, los comentarios le dan el podio a seis grupos: Assia, América de Vigo, Cañón y La Úlitma Legión por su calidad musical, sonido y repertorio, Radar y Expresión por cantar bien en directo.
La mención especial va para grupos muy queridos en la provincia, como pueden ser Marsella, La Misión, La Huella, Malibú, Kubo o La Fórmula.
Un toque de ironía
Como no podía ser de otra manera, algunos comentarios daban respuestas humorísticas o de carácter nostálgico. Recordaron a la Orquesta Mondragón, a Miliki o a Leticia Sabater, aunque destacan los grandes amantes del sueño y la tranquilidad que no dudan en comentar que su orquesta favorita es "la que está en silencio".
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, nombrado en el Congreso de los Diputados 'Embajador para la paz' y 'Doctor honoris causa en derechos humanos
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- La mayor intervención en el bosque de Valorio de Zamora en medio siglo retira entre 3.000 y 4.500 árboles enfermos o problemáticos, compensados con especies autóctonas
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026