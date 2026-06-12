Herido un motorista tras una colisión con un turismo en la ZA-20 de Zamora

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido este viernes tras verse implicado en una colisión entre una motocicleta y un turismo en la ZA-20, a su paso por Zamora capital.

Según la información facilitada por el servicio de emergencias, el aviso del accidente se recibió a las 7.49 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León. La llamada alertaba de una colisión entre una moto y un coche en el kilómetro 277 de esta vía, una de las principales rondas de circulación de la ciudad.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador de emergencias activó el protocolo correspondiente y dio traslado de la incidencia a los distintos servicios encargados de intervenir en este tipo de siniestros.

Movilizados varios servicios de emergencia

Hasta el lugar del accidente fueron requeridos efectivos de la Policía Local de Zamora, de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos para atender al conductor de la motocicleta.

A la llegada de los servicios sanitarios, el motorista, un varón de unos 40 años, recibió asistencia médica. Por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas ni si fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Los agentes desplazados hasta la zona se encargaron además de regular la circulación y de recopilar información para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión. Mientras tanto, la intervención de los equipos de emergencia permitió atender al herido y garantizar la seguridad en el entorno del accidente.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana, en un momento en el que la intensidad del tráfico comienza a incrementarse en los accesos y vías de circunvalación de la capital zamorana. Las causas concretas del accidente se encuentran pendientes de aclaración.