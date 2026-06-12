"Gran esfuerzo" de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora para la regularización de inmigrantes

La concejala de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, se ha referido este viernes, cuando faltan menos de tres semanas para que concluya el plazo de solicitudes del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes residentes en España, del trabajo que en la tramitación administrativa de algunas solicitudes han tenido que hacer los Servicios Sociales del Consistorio zamorano.

A través de los CEAS (Centros de Acción Social), el Ayuntamiento tramita solicitudes de certificados de vulnerabilidad, un documento que en algunos casos es obligatorio para tramitar con éxito la solicitud de regularización.

Al respecto, Auxi Fernández ha querido romper una lanza en favor del trabajo que realizan los trabajadores municipales de los CEAS. "Hacen un trabajo encomiable", ha resaltado la edil, que ha querido aprovechar una comparecencia ante los medios de comunicación por otro motivo para resaltar el "gran trabajo" que los funcionarios efectúan con el tema de la regularización y el "gran esfuerzo" que se ha hecho. De esta forma, ha querido reconocer la labor de ese personal municipal, ya que es "gente que siempre está en la sombra trabajando" y son "los que hacer el verdadero trabajo", ha concluido.

En la ciudad de Zamora, los CEAS municipales recibieron en la primera semana del proceso de regularización hasta sesenta solicitudes de informes de vulnerabilidad.

El plazo de la regularización extraordinaria de inmigrantes está abierto desde el pasado 16 de abril hasta el 30 de junio.