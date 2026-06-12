El cortometraje "Almas perdidas" se estrena en Zamora tras su rodaje en la provincia

La identidad, la amistad y los desafíos personales y emocionales que afronta el ser humano son algunos temas que están presentes en el cortometraje “Almas perdidas” grabado entre la capital y la provincia.

La codirección y el guion corre a cargo de Javier Viñas Gato que planteó la propuesta, junto a Sergio Valbuena Moreno, como un trabajo fin de grado en Comunicación y Creación Audiovisual en la Universidad de Salamanca.

El zamorano, que va de la mano en la dirección con el riojano, transporta al espectador hasta el verano de 1999 para contar la historia de Héctor, un joven que pretende disfrutar junto a sus amigos de un último fin de semana en la casa familiar del pueblo antes de recibir la notificación para incorporarse a la mili.

Rodaje en un pueblo. / Cedida

El equipo grabó íntegramente en la provincia zamorana. En la capital eligieron el barrio de San Lázaro y los municipios de Fontanillas y San Cebrián de Castro. “Es primera vez que hacemos algo más grande a nivel de colaboraciones, de permisos, de localizaciones y de actores porque, aunque hay dos protagonistas, Raúl Puente Riquelme y David Benítez Eguaras, contamos con ocho secundarios” muchos de ellos vinculados a Atrezzo Teatro, explica Javier Viñas.

Estreno

El estreno de “Almas perdidas” tendrá lugar el sábado 13 de junio en el Seminario a las 19.00 horas con entrada libre y nuevamente podrá verse el martes 16 de junio en el Multicines Zamora a las 19.00 horas con entrada gratuita.

Un momento de la grabación del corto. / Cedida

Certámenes

Los directores de “Almas perdidas”, que cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de la capital y San Cebrián de Castro, de la Diputación de Zamora para los permisos, y el económico de la Fundación Caja Rural de Zamora, pretenden dar a conocer el trabajo dentro del circuito de festivales tanto nacionales como internacionales.

Cartel promocional del corto. / Cedida

“Cuando pasen las exhibiciones empezaremos a enviarlo porque en verano es cuando más festivales abiertos hay y la vida de un cortometraje dura alrededor de dos años” y durante ese tiempo “lo estaremos moviendo” señala Javier Viñas.