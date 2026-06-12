Carlos Martínez (PSOE) lamenta en Zamora que Mañueco sea el "animal" que tropieza de nuevo "con la misma piedra", los incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha recriminado en Zamora al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que sea "el único animal" que tropieza en la misma piedra, por la falta de previsión, de escucha y de diálogo en materia de incendios con los servicios de prevención. Martínez, que este viernes por la tarde ha clausurado el comité provincial del PSOE de Zamora, ha lamentado las condiciones "absolutamente inhumanas" y "fuera de cualquier marco jurídico" de los trabajadores del operativo.

En ese contexto, ha denunciado el "inmovilismo" y la "inacción" de Fernández Mañueco, al hacer caso omiso a las reclamaciones de los trabajadores.

Ha reclamado la comparecencia urgente del consejero del área en funciones, Juan Carlos Suárez Quiñones, para ofrecer "con luz y taquígrafos" cuál es la realidad del servicio de prevención y extinción de incendios en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada una de las comarcas. Frente a ello, ha lamentado que la Junta pretenda pasar la pelota a ayuntamientos modestos que "no tienen capacidad técnica ni capacidad económica para poder asumir una responsabilidad como la extinción de incendios". Ha confiado que con el nuevo Gobierno autonómico que previsiblemente se conocerá este sábado se produzca esa comparecencia del responsable del área.

Reparto de sillones

Sobre los nombres del nuevo Ejecutivo autonómico, el líder del PSOE de Castilla y León ha indicado que más importante que el quién es "el para qué" y ha recordado el acuerdo programático "asentado en los dogmas más extremos de la extrema derecha, tanto a nivel europeo como a nivel nacional". También ha afeado que vaya a existir un responsable de política medioambiental y otro de medio ambiente" y ha lamentado que el nuevo Gobierno autonómico nazca "del reparto de sillones y con el plan marco y el ideario de la extrema derecha".

El máximo responsable de los socialistas castellanoleoneses, al ser preguntado por los periodistas por la valoración de las joyas intervenidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la causa judicial que se sigue contra él, ha pedido no hacer juicios paralelos y ser respetuosos con los tiempos de la Justicia.

A su parecer, cada noticia que se conoce del caso no puede convertirse "en un motivo de un capítulo de una nueva serie en el que todo cierre en un capítulo final para que la sentencia se esté dando más por el público que lo estamos viendo como espectadores que por el propio juez". También ha rechazado las "condenas anticipadas y paralelas y los juicios sumarísimos" y ha ofrecido el máximo respaldo y apoyo al expresidente del Gobierno "tanto desde el punto de vista político como personal". Igualmente, ha mostrado su respeto al procedimiento judicial y "si esto fructifica en lo que tiene que fructificar, tendremos que asumir la sentencia y ya está".

Ultra Sanabria

Por su parte, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha anunciado que su partido, personado en la causa por supuestos fraude, cohecho y malversación de caudales del denominado "caso Ultra Sanabria", está analizando los "miles y miles de documentos, grabaciones y audios" de la causa en la que están citados como investigados el presidente provincial, el expresidente y el anterior y el actual diputado provincial del área de Deportes.

Con su personación, el PSOE pretende transmitir la investigación a la ciudadanía "con el rigor y la seriedad" necesaria. Fagúndez ha advertido que la "conducta" que se daba con la Ultra Sanabria es la que se lleva a cabo con "muchas asociaciones deportivas" y con la gestión de fondos públicos con el anterior y con el actual equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora.

Carlos Martínez y Antidio Fagúndez han realizado estas declaraciones minutos antes de asistir a un comité provincial del PSOE en el que se ha homenajeado a la docena de alcaldes socialistas que llevan más de cuatro mandatos al frente de sus ayuntamientos.