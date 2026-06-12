El campo de Zamora impulsa su futuro con innovación, financiación y relevo generacional

La agricultura y la ganadería siguen siendo actividades clave para la economía de Zamora y para la fijación de población en el medio rural. Sin embargo, el sector afronta desafíos como la rentabilidad de las explotaciones, la adaptación a las nuevas exigencias medioambientales, la incorporación de tecnología y el relevo generacional.

Unicaja ofrece líneas específicas para para inversiones, circulante y mejora de explotaciones. / Cedida.

Para responder a estos retos, la financiación especializada y el asesoramiento técnico se han convertido en herramientas fundamentales. En este contexto, Unicaja mantiene una apuesta por el sector agrario y agroganadero mediante soluciones adaptadas a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

"El sector primario es uno de los grandes motores económicos de Zamora y una actividad imprescindible para garantizar el futuro de muchos municipios de la provincia. Nuestro compromiso es acompañar a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias en sus proyectos y ayudarles a afrontar con garantías los retos de futuro", destaca el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio.

Jóvenes agricultores y nuevas inversiones

La incorporación de nuevos profesionales es una de las principales prioridades para garantizar la continuidad de la actividad agraria en Zamora. El envejecimiento de la población agraria hace necesario facilitar el acceso a financiación y a herramientas que permitan modernizar las explotaciones y mejorar su competitividad.

En este ámbito, Unicaja ofrece líneas específicas para inversiones, circulante y mejora de explotaciones, además de experiencia en la gestión de expedientes relacionados con la PAC y una amplia oferta de seguros agrarios.

El campo zamorano afronta los retos de la modernización y el relevo generacional con nuevas inversiones, innovación y financiación especializada para agricultores y ganaderos

Líneas de colaboración

Asimismo, la entidad financiera colabora con la Junta de Castilla y León en el Instrumento Financiero del Programa de Desarrollo Rural, que permite a agricultores y ganaderos acceder a financiación en condiciones favorables para impulsar proyectos de mejora, innovación y crecimiento empresarial.

La entidad participa, además, en líneas específicas de apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos, como las ICO MAPA-SAECA-JÓVENES, orientadas a facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sector.

En este punto, Rubio subraya que “la modernización, la sostenibilidad y el relevo generacional son cuestiones prioritarias para el futuro del campo zamorano. Queremos estar cerca de los profesionales del sector para ayudarles a transformar sus explotaciones y aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado cada vez más exigente”.

La transformación del sector agrario ya está en marcha y requerirá inversión, innovación y colaboración para afrontar los retos de los próximos años. Con una amplia experiencia en el ámbito agroalimentario, Unicaja mantiene su apuesta por el campo zamorano, apoyando a agricultores y ganaderos en la modernización de sus explotaciones y en la construcción de un futuro más competitivo y sostenible.