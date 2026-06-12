Campamentos urbanos de verano en Zamora: fijados los barrios y el plazo de inscripción para más de 230 plazas

La oferta de campamentos urbanos de la ciudad incluidos en la iniciativa de acción comunitaria ya tienen fechas de celebración, plazos de inscripción y plazas disponibles. En total, se podrán inscribir en las distintas propuestas más de 230 niños y niñas de la ciudad, con algunas actividades generales y otras más específicas para la infancia con necesidades especiales, aunque en ellas también se reservan plazas para escolares que no las tienen, con el fin de favorecer la inclusión.

De la oferta de campamentos, cerca de un centenar de plazas son para niños con necesidades especiales y el resto ordinarias, según han precisado en la presentación de los campamentos los técnicos de animación comunitaria Rosalía Esteban y David Lozano, que han acompañado en la rueda de prensa informativa a la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández.

La edil ha explicado que existía "un déficit en campamentos inclusivos" que se ha intentado paliar en la actual convocatoria y que es necesario atender porque "probablemente son los que más necesitan las familias tener ratos de descanso en el periodo estival, en el que no hay clase".

Por ello, a la hora de inscribirse, se ha hecho diferenciación, existiendo dos listas diferenciadas. En el caso de los niños con necesidades especiales pueden apuntarse a las seis propuestas de campamento, mientras que los que no lo son únicamente pueden optar por una de las propuestas para posibilitar que haya el mayor número de beneficiarios posible.

El plazo de inscripción se abre, para los campamentos que se desarrollan en julio, el próximo lunes día 15, hasta el 19 de junio, en la página municipal, lineazamoraapuntame.com. Para los campamentos de agosto, el plazo de inscripción será del 6 al 10 de julio por ese mismo medio.

De Carrascal al Siglo XXI

Los campamentos ordinarios se desarrollan del 6 al 10 de julio el de “Carrascal natural”, en el que se incide en descubrir el entorno natural, que se desarrolla de 10 a 14 horas en ese barrio zamorano y se reserva una de las plazas para niños con necesidades especiales. Además, del 6 al 17 de julio se ha programado otro campamento con 25 plazos, dos de ellas para necesidades especiales, que incluirá en otro barrio de la ciudad juegos de agua y dinámicas de grupo. Del mismo modo, del 20 al 31 de julio se desarrolla el campamento "Siglo aventura", en la urbanización Siglo XXI, con actividades para niños de 10 a 14 años y 25 plazas disponibles.

En agosto está programado en San José Obrero un campamento multideporte que incide en la actividad deportiva y los hábitos de vida saludables. Se desarrolla del día 17 al 29 de ese mes y está dirigido a niños de 6 a 12 años, con 25 plazas disponibles.

Además, del 3 al 14 de agosto se desarrollará "Pequecampa", en este caso dirigido a niños de 3 a 5 años, con una veintena de plazas disponibles y horario de 11 a 14 horas.

A esas propuestas se suma la del campamento "Arquiciudades", del 4 al 18 agosto en Vista Alegre, en horario de 10 a 14 horas y dirigido a niños de 6 a 12 años, con una veintena de plazos, como en el resto alguna reservada a niños con necesidades especiales.

A ello se suman los campamentos específicamente inclusivos programados en seis semanas distintas, en horario de 10 a 14 horas en el centro de interpretación del bosque de Valorio, con veinte plazas para cada uno de ellos, en este caso dirigidos a niños y jóvenes de 8 a 22 años, con cinco plazas ordinarias y quince de necesidades especiales en cada uno de ellos.