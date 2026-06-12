Las camisetas del Zamora alcanzan precios surrealistas

Las camisetas retro del Zamora CF se han convertido en uno de los artículos más cotizados entre los seguidores del conjunto rojiblanco. La demanda de estas prendas históricas ha provocado que los precios en distintas plataformas de compraventa de segunda mano alcancen cifras que llaman la atención de los aficionados, con anuncios que llegan hasta los 115 euros o los 139 euros.

La diferencia entre unas ofertas y otras es notable. Mientras algunos vendedores fijan cantidades que superan ampliamente el centenar de euros, las opciones más económicas localizadas se sitúan en torno a los 54 euros. La distancia entre ambos extremos refleja el interés que despiertan estas equipaciones entre coleccionistas y seguidores del club.

Las prendas retro han ganado protagonismo en los últimos años por su valor sentimental y por el vínculo que mantienen con distintas etapas de la historia de la entidad. Ese atractivo ha generado un mercado paralelo en el que particulares y coleccionistas ponen a la venta camisetas difíciles de encontrar fuera de estos canales.

El fenómeno de la reventa

La presencia de anuncios con precios elevados ha despertado comentarios y crtíticas entre parte de la afición, que observa cómo algunas de estas camisetas se convierten en objeto de especulación. El tirón que mantiene el equipo rojiblanco y el interés por artículos relacionados con su historia favorecen que determinados vendedores intenten obtener un beneficio económico aprovechando la demanda existente.

Son precisamente los modelos con estética clásica o vinculados a etapas pasadas los que generan un mayor interés entre los compradores. La escasez de determinadas referencias y el componente nostálgico contribuyen a que algunos anuncios alcancen importes difíciles de imaginar hace apenas unos años.

Con precios que llegan hasta los 139 euros, las camisetas retro del Zamora continúan siendo uno de los productos más buscados por coleccionistas y seguidores. Una situación que evidencia el valor que estos artículos tienen para la afición y que, al mismo tiempo, alimenta un mercado de reventa donde algunos intentan rentabilizar la pasión por los colores rojiblancos.