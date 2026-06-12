La ayuda a domicilio de la provincia contará con 48 millones de euros para cuatro años

El Pleno de la Diputación ha aprobado el nuevo contrato de ayuda a domicilio, que tendrá una asignación de 12 millones al año durante dos años prorrogables por otros dos, lo que suma 48 millones para los próximos cuatro años. Lo ha hecho en una sesión de marcado carácter económico, en la que no han faltado las pullitas de la oposición a la imputación del presidente Javier Faúndez y varios diputados y exdiputados por el caso Ultrasanabria, aunque sin cargar demasiado las tintas en una causa judicial en el que más que presunta corrupción se echó en cara la forma de hacer las cosas, con los reparos de los servicios técnicos como forma de actuar habitual en la casa.

Laura Rivera sacó a relucir al Capone, pero matizó que no quería comparar al equipo de Gobierno con el mafioso, mientras los populares arremetían a su vez contra ella por el cinismo de reprochar al PP en la Diputación lo que ella hace, con creces, en el Ayuntamiento de Zamora, como aprobar facturas con reparos e incluso el presidente Faúndez recordó a la portavoz socialista Sandra Veleda que ella también estuvo imputada en un caso que luego quedó en nada cuando la benaventana hizo referencia al caso Ultrasanabria, aunque sin hacer "sangre" con el asunto.

La sesión aprobó el contrato para la conservación de la red de carreteras provinciales, con cinco millones de euros en 24 meses, pero repartidos en tres anualidades para atender los 1.581 kilómetros de la red provincial. IU quiso ver electoralismo porque el grueso de la inversión será en 2027, año electoral y le parecían pocos solo 13 subrogaciones de contrato en un montante tan elevado. El presidente Faúndez rechazó la apreciación de electoralismo y dijo que el montante mayor se lo lleva la vialidad invernal. Solo IU se abstuvo frente al voto mayoritario del resto de grupos, como sucedió en la mayoría de puntos de la sesión.

Aunque no en el voto por la abstención de IU, sí hubo unanimidad en el análisis del nuevo contrato de ayuda a domicilio que sube de 9,7 a 12 millones al año y que busca mejorar el servicio, que se podía haber prorrogado un año con la actual empresa, pero que se ha preferido cambiar porque su funcionamiento no se considera correcto con actuaciones como descolgarse del convenio del sector para evitar aplicar mejoras a las empleadas. Pidió mayor aportación a la Junta, ya que en lugar del 90% que tendría que aportar por ley solo pone el 58% del coste, por un 32% que pone la Diputación y un diez por ciento los usuarios.

Bancada de la oposición de PSOE, IU y Zamora Sí. / Alba Prieto / LZA

Laura Rivera, de IU, criticó que de los 561 trabajadores, la mayoría mujeres solo 13 tengan contrato a jornada completa y pidió que se eliminase una cláusula que impide aumentar el dinero del contrato aunque mejore el convenio colectivo del sector.

La socialista Nieves García criticó el deficiente funcionamiento de la actual empresa, en un servicio con 2.400 usuarios y que tiene una lista de espera de entre 6 y 8 meses, pese al buen trabajo de los trabajadores sociales de los CEAS de la Diputación. Pidió que a la hora de valorar la oferta no se tenga en cuenta solo el criterio económico a la baja.

El diputado del área, el popular Ramiro Silva, defendió el "esfuerzo hercúleo" de la institución por apoyar un servicio que permite a los mayores continuar viviendo en los pueblos y proporciona empleo también sobre todo femenino, en el medio rural. Dijo que con el nuevo contrato se llegará a 530.269 horas, 15.000 más que las actuales y defendió que legalmente no se puede penalizar las empresas antes de una licitación, que no es legal admitir que suba el contrato por una mejora de convenio colectivo y que la Junta no tiene que aportar el 90%, sino que lo que dice la ley es que puede poner hasta ese porcentaje.

2,5 millones adicionales

La oposición se mostró de acuerdo en el fondo del siguiente punto, los suplementos de crédito por más de 2,5 millones de euros para varias actuaciones, pero criticó la mala gestión de los expedientes, todos ellos con reparos de Intervención y Secretaría.

Un suplemento de crédito de 600.000 euros reforzará la convocatoria de renovación de redes de abastecimiento, que se suman a los dos millones de euros consignados inicialmente, con el fin de que aumentar de 84 a 108 las actuaciones y atender así la totalidad de las solicitudes. .

Otro suplemento de crédito de 1,1 millones de euros reforzará la línea de ayudas destinada a la instalación de bocas de riego, una convocatoria especialmente demandada por los municipios. Con los 296.000 euros iniciales podrían atenderse aproximadamente 740 bocas de riego en la provincia, pero se necesita llegar hasta las 2.459, que son las necesidades detectadas en los pueblos.

El suplemento de crédito de 546.000 euros para infraestructuras municipales, se suma a los 1.820.000 euros previstos inicialmente en el presupuesto de 2026. En instalaciones deportivas se podrán atender 84 peticiones de ayuntamientos, frente a las 49 solicitudes que podrían resolverse favorablemente sin esta ampliación económica. En infraestructuras culturales se podrá llegar a 55 peticiones frente a las 43 iniciales. En parques infantiles y espacios recreativos: la incorporación presupuestaria permitirá atender 45 solicitudes municipales.

El suplemento de crédito de 156.000 euros para actuaciones en consultorios médicos locales, se añade a los 520.000 euros inicialmente presupuestados en 2025 y se pasará de 34 actuaciones a 43. Otros 150.000 euros adicionales irán para la línea de ayudas a bares de titularidad municipal, que se suma a los 100.000 euros inicialmente consignados en el presupuesto de 2025. Se han recibido 51 solicitudes de las que podrán atender 12.

Crédito extraordinario de 8.090.0000 euros millones para el Plan Municipal de Obras 2028 y El Folgoso

Entre los acuerdos adoptados figura también la aprobación de un crédito extraordinario con 8 millones de euros destinados al futuro Plan Municipal de Obras (PMO) 2028, una medida que permitirá anticipar la planificación económica de inversiones estratégicas para los municipios zamoranos. Frente a las críticas por la excesiva antelación del plan, Faúndez defendió esta planificación para evitar que en 2027, año electoral, se retrasen las gestiones y entre que se celebran los comicios, entran las nuevas corporaciones y se empieza a funcionar quedara "un año en blanco".

Diputados del equipo de Gobierno. / Alba Prieto / LZA

Los 90.000 euros restantes irán destinados a costear la redacción del proyecto de mejora de las instalaciones del Camping El Folgoso en Galende que ejecutará la Junta de Castilla y León. En este punto intervino el diputado socialista por Sanabria y teniente de alcalde de Galende, José Manuel Chimeno, quien tras contar los problemas de la instalación y el fallido intento de adjudicación inicial, reclamó tener acceso al proyecto, ya que la idea es crear un camping más elitista del que existía antes, y la creación de la prevista comisión de seguimiento.

El presidente Faúndez recordó el mal estado del camping y cómo el Ayuntamiento conseguirá 2,6 millones de euros de la Junta para el nuevo proyecto que redactará la Diputación con estos 90.000 euros. Será cuando se tenga el proyecto, que se someterá a exposición pública cuando se haga la comisión de seguimiento.

Fondo de Cohesión Territorial

Como punto de urgencia se incluyó la aprobación del convenio con la Junta para el desarrollo del Fondo de Cohesión Territorial para los ayuntamientos de menos de mil habitantes, dotado con 1,5 millones que pone la autonomía, 760.000 euros de la Diputación y 760.000 euros de los ayuntamientos. En total son 3.041.000 euros para obras municipales.

La aprobación saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y la siguiente semana estará lista la convocatoria para que los ayuntamientos presenten solicitudes.

Mociones

Entre las mociones, no pasaron la urgencia las presentadas por IU y PSOE relacionadas con la mejora de la lucha contra los incendios forestales. El presidente provincial justificó este rechazo al debate en que muchas de las actuaciones ya las está llevando a cabo la Junta.

Lo mismo ocurrió con la petición socialista para mejorar el control y transparencia de la publicidad institucional, para evitar escándalos como la subvención provincial a un medio vinculado con el agitador de ultraderecha Vito Quiles. Faúndez indicó que en este próximo mes de julio saldrá ya un plan de medios, que está avanzado, para regular estas cuestiones.

Salió adelante por unanimidad la moción del PP que pide al Gobierno que considere la de policía nacional y guardia civil como profesiones de riesgo.

Y otra de Zamora Sí, de apoyo a los cuidadores familiares de personas dependientes, colectivo (Azacuefa) que envió una representación a la sesión, presente en la bancada de público del Pleno.