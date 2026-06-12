Andrés Barrios, pianista: “Lorca ha sido uno de los artistas más transgresores que hemos tenido en España”

El músico Andrés Barrios ofrece un concierto de piano, poco convencional, que lleva por título “De Barrios a Lorca” el domingo día 14 a las 20.00 horas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

¿Cómo llega al mundo de la música?

Cuando uno es niño en la infancia va conociendo lo que le gusta y lo que no. Yo escuchaba música en casa de mi casa, en la de mis abuelos y la escuchaba en mi pueblo y al final es cuando uno decide si le gusta más el fútbol o la música y...yo lo tenía claro. Aunque el fútbol tampoco se me daba mal, para mí la música era lo primero y ahora sigo haciendo lo mismo, jugar con ella.

Se formó académicamente, pero ¿en qué momento se da cuenta de que su vida profesional tenía que ir encaminada hacia este arte?

Yo diría prácticamente que desde el principio. Tendría unos 9 años cuando ya tenía claro que mi vida iba a estar alrededor de la música. Ya no simplemente un juego o una forma de comunicarme, sino que también es ganarme la vida con la música creo que lo tuve claro con mis 15 añitos, cuando uno ya se da cuenta de que hay que tomárselo un poquito más en serio, que no es solo un juego.

¿Y qué le hizo elegir como instrumento el piano?

Creo que fue porque de pequeñito yo tenía un tecladillo de juguete y pasaba muchas horas con él. Mi padre, por ejemplo, también toca la guitarra, y yo estaba familiarizado con la música y con el teclado me sentía muy cómodo porque podía hacer como una polifonía y eso era mucho más que cantar, que también me gusta, cuando puedes hacer solamente una línea melódica o como puede ser con el clarinete o el saxofón. Yo veía que el piano era como mucho más completo y que creo que elegí bien. Además, tuve también la oportunidad de entrar en el conservatorio con 7 u 8 añitos en Utrera y de hacer la carrera.

¿El haber crecido en un hogar donde la música formaba parte del día a día ayudó a que diera esos pasos?

Sin duda. De hecho, incluso en los estudios en el colegio también, cuando veía que había algunos maestros que eran músicos, también me inspiraron mucho, o incluso el hecho de estar a casa de mi abuela también y escucharla cantar, todo eso, al final, te influye, se te queda porque realmente vivimos mucho de lo que conocimos en la niñez y es lo que realmente nos conforma como personas. Y sí, para mí fue determinante totalmente ese momento.

El domingo actúa por primera vez en Zamora con un espectáculo titulado “De Barrios a Lorca”, pero ¿qué hay detrás de este título?

Federico García Lorca ha sido uno de los artistas más transgresores que hemos tenido en España. Y él, aparte de todo lo que aportó a nivel de poesía, por esa amistad que tenía con Falla y por las grandes dotes para la música y para el piano, grabó un disco con La Argentinita, donde podemos comprobar que era un gran pianista y que tenía también un interés muy grande por la música. Me inspiró que era muy transversal como artista porque su poesía era musical y su música era también poesía. Yo traté también de hacerle un homenaje desde el punto de vista del siglo XXI, un punto de vista personal mío, de esas canciones que él también ya grabó y que todos conocemos como “La Tarara”, “Los cuatro muleros” o “Café de Chinitas”, y darle un punto de vista diferente y adaptado también a mi flamenco y a mi enfoque de la música.

¿Está en solitario en el escenario?

Sí, estoy solo pero acompañado de mis manos, mis piernas, mi voz... voy haciendo la percusión en el piano, me gusta hacer "beatbox", que forma parte también del show. En el escenario estoy solo, pero el público, en mis conciertos, suelo hacer que forme parte del concierto porque me gusta que ellos también participen. También canto porque me gusta cuando voy solo que el espectáculo sea completo. No es el típico concierto de piano al uso que uno puede esperarse, ni muchísimo menos, sino que tanto la voz, como la percusión, como el beatbox, como el pasar de un momento muy fuerte, de mucha energía, a un momento muy íntimo... todo eso está incluido en este concierto, aunque solamente esté yo en el escenario.

El pianista Andrés Barrios. / Cedida

Esa soledad ¿resulta compleja?

Estoy muy preparado porque eché muchas horas previamente para concienciarme ya no solo mentalmente sino también físicamente. Realmente es casi fácil para mí porque es el momento donde simplemente de dar lo más puro que uno tiene tras jornadas donde en el estudio musical puede ser de diez horas exprimiéndome la cabeza, tratando de repetir pasajes. Realmente ahí es donde está la dureza, pero un concierto para mí es un paseo y un paseo, además muy agradable.

El músico nunca deja de formarse…

Así es. Últimamente, la vida me está haciendo que tenga que estar todo el día viajando... ¡no me queda otra! Son viajes muy largos y todo esto no me permite el poder echar las horas que me gustaría para poder estar al nivel máximo, aunque siempre me gusta antes de los conciertos elevar ese nivel de ensayo para darle al público lo mejor que yo pueda aportar. He tenido etapas donde solo existía piano y comer y dormir, que supone un entrenamiento muy importante.

Para Andrés ¿qué es para el piano?

Para mí el piano es mi compañero de viaje, es mi fiel amigo, pero también es mi cruz porque es el que me hace que tenga que estar muchas veces sin dormir, muchas veces tenga que estar solo, estar tantas horas conmigo mismo luchando contra mis propios miedos, pero también es el que me da todas las alegrías, el que me permite conocer a personas que jamás me hubiera imaginado que podría conocer, el que me permite viajar.... Tiene sus partes buenas y sus partes malas, es como mi inseparable.

¿Y qué percibe el público cuando le escucha tocar?

Ve algo muy diferente a lo que se puede imaginar de otros conciertos que hayan visto de piano y, sobre todo, también ven mucha energía en cada actuación y en ese sentido se ve como algo muy impactante, que la gente no se queda indiferente y yo siempre suelo escuchar del público. Cada concierto es único y muy especial.