Una afamada hostelera zamorana, en la final del Campeonato Mundial de Callos...y cocina en casa el domingo ante ocho contrincantes

La cita es este domingo y en ella una afamada hostelera zamorana juega en casa. Se trata del IX Campeonato Mundial de Callos, cuya final se celebra al mediodía del día 14 de junio en la Plaza Mayor, en el marco del evento PanFest. Junto a la competición gastronomía, ese espacio público será también el lugar en el que se celebre una feria gastronómica popular en el que se maridarán distintos panes tradicionales zamoranos con platos de puchero y guisos para pingar elaborados por conocidos restauradores de la provincia y por alumnos de hostelería del CEIF Ciudad de Zamora.

De esta forma, el domingo la Plaza Mayor reunirá los mejores guisos de la provincia elaborados por chefs de la tierra en una jornada gastronómica que además servirá para proclamar al ganador del IX Campeonato Mundial de Callos.

En ese contexto, el pan se convertirá en producto imprescindible para acompañar los guisos que conformarán la oferta de la feria popular con la que se abre las actividades de PanFest. Aunque el gran evento del pan tendrá lugar en septiembre de 2027, como aperitivo este año se celebra el lunes y el martes de la próxima semana un gran congreso internacional del pan y la harina que, como prolegómeno tendrá las actividades de este domingo.

Presentación del Congreso Internacional del Pan y la Harina, en el marco del PanFest. / Alba Prieto

El Congreso Internacional de Panes y Harina, promovido por la Caja Rural de Zamora y organizado por Madrid Fusión, abre su primera convocatoria acercándose a la población de la ciudad que lo acoge, Zamora, con una propuesta festiva que no solamente ofrecerá degustaciones gastronómicas de algunos de los restaurantes locales más representativos a precios populares, sino que también incluirá la celebración del IX Campeonato Mundial de Callos, según ha informado este viernes la organización en un comunicado.

La jornada popular dará inicio al mediodía con la celebración del Campeonato Mundial de Callos, un concurso con una larga trayectoria impulsado por el chef asturiano Pedro Martino (Restaurante Pedro Martino, Caces, Asturias). Este plato icónico de la cocina popular, y que siempre se acompaña con una buena hogaza de pan para mojar en su característica salsa, es homenajeado a través de este concurso como uno de los guisos más queridos de la tradición costumbrista y tabernaria española.

Participantes

Como finalistas, medirán sus fuerzas en el certamen restauradores de toda la geografía española. Asturias desembarca con dos representantes, Ángel Martínez de Marigorta (Arraigo, Posada de Llanera) y Borja Alcázar (Abrelatas, Pola de Siero); y hace lo propio Madrid capital con Alberto González (El Del Medio) y Pedro Gallego (Casa Mortero).

De la provincia de Barcelona se contará con la finalista Encarnació Pou (Ca la Nati, Vic), mientras que de la vertiente atlántica estarán presentes Miguel Celaya (Boliña El Viejo, Gernika) y Chisco Jiménez (Culuca Cocina Bar, A Coruña). De tierra adentro y desde Cáceres se contará con la participación de Javier Martín (Restaurante Javier Martín). Por último, la representación zamorana llegará de la mano de María Jesús Chillón, del Bar Chillón y su célebre salsa de callos que, en vez de en tortilla, ofrecerá con su producto de casquería original.

De entre todos ellos, se escogerá el ganador de los mejores callos de este 2026. Una decisión que recaerá en un jurado profesional formado por los cocineros Luis Alberto Lera (del restaurante Lera de Castroverde de Campos); Trifón Jorge (de El Fogón de Trifón de Madrid), y Sacha Hormaechea (de Sacha, también en Madrid); el arquitecto Francisco Somoza y Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía.

Tapas de guiso a dos euros

Paralelamente a la celebración del Campeonato Mundial de Callos, la Plaza Mayor de Zamora será escenario también de una verdadera fiesta gastronómica en la que locales y visitantes están convocados a disfrutar de los guisos elaborados por siete restaurantes zamoranos. Al popular precio de dos euros por tapa, y desde las doce del mediodía hasta cuatro de la tarde, la feria popular invita a la población de Zamora a unirse a la celebración de PanFest, un evento que pretende situar a Zamora como capital mundial del pan y la harina de calidad.

La feria gastronómica ofrecerá degustaciones con un denominador común: que se pueda mojar pan. Entre los guisos que se podrán encontrar en este evento popular hay espacio para las legumbres con los garbanzos de Fuentesaúco con boletus edulis de Aliste, del restaurante Casa Aurelia; las lentejas de Tierra de Campos con chorizo zamorano, de Cuzeo; o los habones con bacalao, del Catering de Luz. Los callos no abandonarán la Plaza Mayor después del Campeonato, ya que se podrán degustar con arroz meloso de manitas con callos a propuesta de la Finca la Yagona, o como la típica tapa de callos de la mano del restaurante La Becera.

Completarán la oferta gastronómica las patatas con costillas de la Taberna Lasal y una degustación de oreja del CIFP Ciudad de Zamora. Todo a pedir de boca y con mucha miga. Solo falta, un buen huevo frito para mojar con pan.