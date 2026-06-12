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Dos accidentes de tráfico en estas calles de Zamora capital dejan varios heridos

Los sucesos han tenido lugar entre las 9.00 y las 14.30 horas de este viernes

Archivo - Sucesos

Archivo - Sucesos / SACYL - Archivo

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O.C.

Dos varones, de 75 y 60 años, han salido heridos en accidentes de tráfico en la ciudad de Zamora a lo largo de esta mañana.

El primero ha tenido lugar a las 8.59 horas en la calle Cabañales, a la altura del convento. Hasta el lugar se trasladaron la Policía Nacional y una unidad de Emergencias del Sacyl para atender al varón de 75 años, herido en una pierna.

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A las 14.33 horas, el servicio de Emergencias del 112 recibía varias llamadas dando aviso de otra colisión, esta vez entre un turismo y una moto, en la avenida de la Feria, donde necesitó atención por parte de Emergencias del Sacyl un hombre de 60 años.

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