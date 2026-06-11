Programa completo de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora

Zamora ya tiene programa completo para las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026, que se celebrarán del 19 al 29 de junio con actividades para todos los públicos: conciertos, verbenas, parque infantil y juvenil, folklore, charangas, ferias, toros, flamenco, actividades deportivas, espectáculos pirotécnicos y la tradicional Feria del Ajo. El programa oficial incluye también propuestas previas y paralelas desde el 16 de junio.

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Aquí te contamos jornada a jornada todo el abanico de actos durante los festejos patronales:

Viernes 19 de junio

A las 19.00 horas, inauguración de la XIII Feria de Día y de la III Feria del Vermú en la Plaza de Viriato.

A las 19.00 horas, concentración de peñas Y desfile de grupos de gigantes y cabezudos para recoger a La Gobierna en la Plaza de la Marina, acompañados por las charangas Rotato, Telotocotó y Mix Charangas. El recorrido será por Plaza de la Marina, calle Santa Clara, Plaza Sagasta, calle Renova y Plaza Mayor.

A las 20.30 horas el desfile hasta la plaza Mayor con la Leyenda de la Gobierno.

A las 21.00 horas, partido Sabadell-Zamora CF.

A las 23.00 horas, Renovation Experience en la Plaza Mayor.

Sábado 20 de junio

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore, con el grupo La Arracada, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, I Vulgo Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores en el Auditorio Ruta de la Plata. Apertura de puertas a las 18.00 horas. Entradas en entradium.com.

A las 20.00 horas, filandar de la XXXIII Muestra de Folklore con el grupo Aula de Folklore La Morana, en la Plaza de Viriato.

A las 20.00 horas, en el Escenario Catedral, ballet neoclásico y urbano a cargo de la Escuela de Danza Ballet School Zamora, en la Plaza de la Catedral.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, disco móvil infantil “Paco Estropajo Show”, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, actuación de la Escuela de Baile Carmen Ledesma, “Remolino de Pasiones”, en el Teatro Principal. Entradas: 12 euros.

A las 20.30 horas, Batalla de Charangas, con recorrido por Plaza Castilla y León, Santa Clara y Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Deja Vu, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Rallila Fort, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.00 horas, en el Escenario Catedral, concierto de Soledad Luna, en la Plaza de la Catedral.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Kálamar, en la Plaza de Castilla y León.

A las 00.00 horas, Orquesta Grupo Radar en la Plaza Mayor.

Domingo 21 de junio

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

De 12.00 a 14.00 horas, II Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en la Plaza Mayor.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Roncones y Sonajas, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Bigornia, por la zona centro.

A las 19.00 horas, pasacalles de la Banda de Música de Zamora por la zona centro.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, “Magia divertida para niños”, a cargo de Edu Torralba, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Undercover Outlaws, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, Charanga Tropezón, desde Plaza Mayor hasta el barrio de Pinilla.

A las 21.00 horas, en el Escenario Catedral, concierto de Alollano, “Para rondar de noche”, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Cruce de Caminos, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Inspector Riff, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.00 horas, XX Concurso de Karaoke Ciudad de Zamora, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Trémolo, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.00 horas, Macrodiscoteca Alefrán, en el barrio de Pinilla, salida Puente de Hierro.

Lunes 22 de junio

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con la Asociación de Tamborileros Zamoranos, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 18.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Doña Urraca, por la zona centro.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Tradymupo, por la zona centro.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, masterclass de baile moderno a cargo de la Escuela Escena, para niños de 4 a 12 años, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, Charanga Rotato, desde La Marina hasta la Avenida de la Feria.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Funky Yankees, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, pasacalles de cabezudos “El Cerco de Zamora”, de Capitonis Durii, con recorrido por Avenida Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Plaza de Alemania, Avenida Alfonso IX, Santa Clara, Plaza Sagasta, Santa Clara, calle Pelayo, San Torcuato, Plaza de Alemania, Ronda de San Torcuato y Avenida Plaza de Toros.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Eva Ares y Adrián Lorenzo, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Octoband, en la Plaza de la Constitución.

A las 21.30 horas, en el Escenario Catedral, Jazzamora San Pedro 2026, con Jorge Pardo Trío. 50 años de jazz flamenco, en la Plaza de la Catedral.

A las 22.00 horas, XX Concurso de Karaoke Ciudad de Zamora, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Laboratoria, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.00 horas, Orquesta Panorama, en la Avenida de la Feria.

Martes 23 de junio: Noche de San Juan

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Tradymupo, por la zona centro.

A las 19.00 horas, Juegos de mesa en la calle, con presencia de autores zamoranos, juegos de rol, cartas, miniaturas, juegos rápidos y Catan, en la Plaza de la Leña.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, “Peligrosamente divertido”, a cargo del Increíble Guillermino, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, Charanga Tropezón y Matraka, desde Plaza Mayor hasta las hogueras.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Folkabillies, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Voces de Bolero, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario San Pedrito, “Punkpurry MalabanG”, de la compañía Circo en la Luna, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Rumba Ibérica, en la Plaza de la Constitución.

A las 21.30 horas, en el Escenario Catedral, Jazzamora San Pedro 2026, con concierto de Suricato Morse, en la Plaza de la Catedral.

A las 22.00 horas, XX Concurso de Karaoke Ciudad de Zamora, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Las Titis, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.30 horas, Hoguera de San Juan, en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva, organizada por Peñas Zamoranas.

A las 00.00 horas, Selvatika Summer Party XL, discoteca móvil en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva.

Miércoles 24 de junio

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.15 horas, Desfile de Indumentaria Tradicional de Zamora, con concentración en la Plaza del Maestro. El recorrido pasará por San Torcuato, Plaza Sagasta, Renova, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Rúa de los Francos y Plaza de San Ildefonso. Organiza la Cofradía Virgen de la Concha.

A las 20.00 horas, Misa Tradicional Zamorana en la Iglesia de San Ildefonso, con ofrenda de productos de la tierra y baile del ramo por el grupo Don Sancho.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, “Cantaclown”, a cargo de Alicia Maravillas, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, Charanga Cherokee, desde Plaza Marina hasta Plaza Mayor.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Mendel, en la Plaza de Castilla y León.

A las 20.30 horas, en el Escenario Catedral, Escuela de Baile Escena con “Entre bambalinas”, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Markfeel, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Salamandras al Son, en la Plaza de la Constitución.

A las 21.30 horas, en el Escenario San Pedrito, “Nimbus Limbus”, de la compañía Romerito, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 21.30 horas, Noche Indie, con El Nido y Sanguijuelas del Guadiana, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Gaucho, en la Plaza de Castilla y León.

Jueves 25 de junio

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 17.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con la Asociación de Tamborileros Zamoranos, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 18.00 horas, Gala Autismo Zamora, con la obra teatral “La real gana”, del grupo La Panera, y grupo de expresión corporal y danza Cris Blanco, en el Paraninfo del Colegio Universitario. Donativo a favor de Autismo Zamora.

A las 19.00 horas, juegos de mesa en la calle, en la Plaza de la Leña.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, concierto Musikea, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.00 horas, “Conociendo la Ruta del Vino de Zamora”, en las Aceñas de Cabañales. Entradas limitadas con invitación disponibles el 20 de junio en la Oficina de Turismo de Zamora.

A las 20.30 horas, Charanga Cherokee, desde la Plaza de Toros hasta la Avenida de la Feria.

A las 20.30 horas, Grand Prix con la participación de peñas locales, en la Plaza de Toros.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Molofolk, en la Plaza de Castilla y León.

A las 20.30 horas, “Zamora tiene Swing”, en la Plaza Sagasta.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Huckleberry, en La Marina.

A las 21.00 horas, en el Escenario Catedral, XXXIII Muestra de Folklore con Juan Saiz-Tañedor y Don Sancho, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Almaraz, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Sin Más Band, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.00 horas, Orquesta París de Noia, en la Avenida de la Feria.

Viernes 26 de junio

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, juegos de mesa en la calle, en la Plaza de la Leña.

A las 19.30 horas, inauguración de la LIV Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, que se celebrará del 26 al 29 de junio en la Plaza de Viriato y Plaza de Claudio Moyano, con actuación del Grupo Etnográfico La Morana.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, representación teatral “A-cerca-te, el Cerco de cerca contado a niños”, de Edu Cabrero, a cargo de Capitonis Durii, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, “De piedra y Hueso”, en el Teatro Principal. Entradas: zona A, 10 euros; zona B, 8 euros; zona C, 5 euros; zona D, 3 euros.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Aullidos, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, Charanga Matraka, desde La Marina hasta la Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, Escena Urbana, con DJ set Warm-up, John Pollõn y DJ set MommyTaai, en La Marina.

A las 21.00 horas, en el Escenario Catedral, XXXIII Muestra de Folklore con Folk On Crest y Bajo Duero, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Morago, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Drokan, en la Plaza de Castilla y León.

A las 22.30 horas, concierto de Lemus, en la Plaza Mayor.

A las 00.00 horas, Macrodiscoteca A Gramola, en la Plaza Mayor.

Sábado 27 de junio

A las 10.00 horas, XVI Encuentro Zamora con el Sahara, con haima tradicional, música, artesanía saharaui y tatuajes de henna, en la Plaza Mayor. Permanecerá abierto hasta las 22.00 horas.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Ronduero, por la zona centro.

A las 12.00 horas, inauguración de la Feria del Ajo, en la Avenida de las Tres Cruces. Se celebrará los días 27 y 28 de junio y se clausurará el 28 de junio a las 13.00 horas.

A las 13.30 horas, comida solidaria AZAYCA, “Paella solidaria”, con actuación del grupo Sacudión, en la Plaza Mayor.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.30 horas, corrida de toros con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde, con toros de El Pilar, en la Plaza de Toros.

A las 20.00 horas, ZA!SummerFest, con José de Rico, Doctor Bellido, Vicente One More Time, La Madre del Topo, Eric García, Dani Mata, David Zelmar, DJ Capi B2B Dudek y Ramos Ferra, en el recinto ferial IFEZA. Entradas en zafestzamora.com.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, disco móvil infantil “Los amigos de Piruleta”, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.00 horas, en el Escenario Campeche, El PoZcas - ¿Qué pasa con San Pedro?, en la Plaza de la Constitución.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Sin Control, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, Charanga Malavida, desde Plaza Marina hasta Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de The Last Train - Spanish Caravan, en La Marina.

A las 21.00 horas, pasacalles de gigantes y cabezudos de Capitonis Durii “El Cerco de Zamora”, junto con los gigantes de Puebla de Sanabria. La Subidaza a Balborraz será a las 22.00 horas, con espectáculo de luz y música.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Ocellum Music Band, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.30 horas, en el Escenario Catedral, LIV Festival de Flamenco, con Capullo de Jerez, La Macanita y El Farru, en la Plaza de la Catedral. Apertura de puertas a las 21.30 horas. Entradas: 25 euros un día y abono de dos días por 40 euros.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Kirson, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.00 horas, espectáculo pirotécnico Demonios de Montblanc, con recorrido por Plaza de Belén, Puente de Piedra, Cuesta del Pizarro, Plaza San Ildefonso, Rúa de los Notarios, Sor Dositea Andrés y Parque de San Martín.

A las 00.00 horas, Orquesta Marsella, en la Plaza Mayor.

Domingo 28 de junio

De 10.00 a 13.00 horas, XXIII Concentración Internacional Citröen 2CV y Clásicos, con exposición de vehículos, photocall y mercadillo en la Plaza Mayor. A las 13.00 horas habrá pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 11.30 horas, desfile “Gigantes Puebla de Sanabria” - Hermanamiento, con recorrido por Avenida Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, San Torcuato, Pelayo, Santa Clara, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Pelayo, San Torcuato, Plaza Alemania, Ronda de San Torcuato y Avenida Plaza de Toros.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Arracada, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Ronduero, por la zona centro.

A las 19.30 horas, corrida de toros “Banderilleros de oro”, con Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín, con toros de Castillejo de Huebra, en la Plaza de Toros.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, “Campacuento”, de la compañía Teatro Zolopotroko, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.00 horas, Batucada Nikkidrums, desde La Marina hasta la Plaza Mayor.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Project Claudia, en la Plaza de Castilla y León.

A las 20.30 horas, XXXVIII edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial, en el Teatro Ramos Carrión.

A las 21.00 horas, Charanga Malavida y El Flow, desde Plaza Marina hasta Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de SoulNSound, en La Marina.

A las 21.30 horas, XIII edición “Noche de las Velas”, con “Copla, cuplé y zarzuela”, en el Patio Claustral del Seminario, Plaza de San Atilano. Entrada donativo: 15 euros.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Suricato Morse, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Xfitos, en la Plaza de Castilla y León.

A las 00.00 horas, Orquesta La Huella, en la Plaza Mayor.

Lunes 29 de junio

A las 10.00 horas, pasacalles de Gigantes y Gigantillas Ciudad de Zamora, de la Asociación Cultural Tradición y Música Popular. El recorrido partirá de la calle Villalpando y pasará por Puerta la Feria, El Riego, San Vicente, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Alfonso IX, Plaza Alemania, Víctor Gallego, Amargura, Campo de Marte y Villalpando.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Bigornia, por la zona centro.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, concierto divertido de la Banda de Música de Zamora, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, masterclass de zumba a cargo de Z Zamora, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Remember 90, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Haciendo el Indie, en la Plaza de la Constitución.

A las 21.30 horas, en el Escenario Catedral, “Noches Flamencas de verano”, de la Escuela de Baile Carmen Ledesma, con las bailaoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.30 horas, concierto de Los Diablos, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario Catedral, segunda jornada del LIV Festival de Flamenco, con Miguel Poveda, en la Plaza de la Catedral. Apertura de puertas a las 21.30 horas.

A las 23.30 horas, espectáculo de fuegos artificiales en la Playa de los Pelambres.

Ferias, exposiciones y otras actividades de San Pedro 2026 La XIII Feria de Día se celebrará del 19 al 29 de junio. La III Feria del Vermú tendrá lugar del 19 al 21 de junio en la Plaza de Viriato. El 19 de junio habrá concierto de Los Varis a las 21.00 horas; el 20 de junio, concierto de Rumba Ibérica a las 21.00 horas; y el 21 de junio, concierto de Adrián & Eva a las 13.30 horas. La Plaza Ecológica se celebrará el 20 de junio, de 10.00 a 14.00 horas, en la Plaza de la Constitución, con actuaciones musicales. La exposición joven “Tinta y origen”, de Sandra Hernández Fernández, podrá visitarse del 22 de junio al 17 de julio en la Sala de Exposiciones de la Alhóndiga. La inauguración será el 22 de junio a las 19.00 horas, a cargo de DrumSax. La 3ª Feria del Vehículo Eléctrico en Zamora se celebrará el 26 de junio, de 11.00 a 20.00 horas, en La Marina. La X Exposición del Museo Etnográfico de Castilla y León mostrará piezas del IX Certamen del Barro con la temática “Orinal”, en la entrada principal del MECyL, en la calle Sacramento. La entrada será libre y gratuita. La entrega de premios del IX Certamen del Barro “Herminio Ramos Pérez Caja Rural - Ayuntamiento de Zamora” será el 28 de junio a las 12.00 horas. La Feria de la Cerámica y Alfarería Popular se celebrará del 26 al 28 de junio. El 27 de junio, a las 18.00 horas, habrá taller demostrativo y participativo de Rakú de cántaros en la Plaza de Viriato. El 28 de junio, también a las 18.00 horas, se celebrará la intervención artística en arcilla “Horizonte Coomonte”, colectiva y participativa, a cargo del Taller Multidisciplinar Alfarretos Gráficos.