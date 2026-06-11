Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos

Ya hay programa oficial de las ferias y fiestas de San Pedro de Zamora de 2026 y si hay algo que destaca en él es el incremento de la actividad de calle, con más de 150 propuestas durante los once días de fiesta a las que se suman algunas específicas como las deportivas, las propias de la feria de la cerámica o las ferias de día, del vermú y del vehículo eléctrico. Sumando todas ellas, el programa relaciona unas 175 actividades festivas entre el 19 y el 29 de junio, con especial atención al apartado musical.

De hecho, según ha detallado en la presentación de la programación el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, hay previstas cerca de noventa actuaciones musicales en "una apuesta por la música variada".

Estarán, entre otros, grupos para la gente que vivió su juventud en los años 70 y 80, como Los Diablos, que cerrará el día 29 las actuaciones musicales, junto a grupos revelación como El Nido y Sanguijuelas del Guadiana, que actuarán el miércoles día 24 en la Plaza Mayor en la "Noche Indie". Los adolescentes y el público más joven contará el viernes día 26 en el Auditorio Ruta de la Plata con el festival Urban Music. Los amigos del flamenco cuentan en el tradicional festival de San Pedro con una doble propuesta, con la actuación de Miguel Poveda con entradas agotadas y la de Capullo de Jerez, La Macanita y El Farru a punto de hacerlo. Por ello, en próximos días está previsto sacar a la venta cien entradas más con una grada supletoria para que el aforo de la plaza de la Catedral en esos conciertos ronde el millar de personas.

El concejal David Gago presenta el programa de las fiestas de San Pedro 2026. / Víctor Garrido

Junto a la música, Gago ha hecho hincapié igualmente en la "apuesta de manera decidida por la participación de calle", para lo cual también habrá más decoración de calle que en otras ocasiones, tanto en la Plaza Mayor, con los dos ayuntamientos y el escenario de debajo de la torre de San Juan adornados, como en Santa Clara, San Torcuato, la calle Benavente o Ramos Carrión.

El programa festivo se verá alterado el primer día, aunque los programas, editados antes, no lo han recogido, por el partido de ascenso del Zamora CF en Sabadell. El Ayuntamiento continúa las gestiones para poder retransmitirlo en pantallas gigantes que ya tiene contratadas en la Plaza Mayor y por ese motivo, el día 19, se adelanta la recogida de La Gobierna y la concentración de peñas a las 19.00 horas, para a las 20.30 horas celebrar el desfile que llegue a la Plaza Mayor antes de iniciarse el trascendental partido a las 21.00 horas. Igualmente, la macrodiscoteca Renovation Experience de la Plaza Mayor retrasa su inicio a la conclusión del encuentro en el que el equipo local se juega el ascenso a Segunda.

Grandes escenarios

Por lo que se refiere a las propuestas festivas, Gago ha destacado del programa del día 20 la batalla de charangas, del día 21 la macrodiscoteca Alefrán en Pinilla, en el marco de la política por extender las actividades festivas a los barrios. El lunes 22 se espera la primera de las grandes orquestas en la avenida de la Feria, con la actuación de Panorama, que llega con sus siete trailers y su escenario de 62 metros de largo. Ese mismo lugar acogerá el jueves un escenario algo más pequeño, de 40 metros, que trae París de Noia, una banda algo más modesta en puesta en escena pero de mayor calidad vocal si cabe.

El martes día 23 el plato fuerte será en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva con el espectáculo de Selvatika en la noche de San Juan.

En cuanto a las ferias más tradicionales, la de la cerámica y alfarería popular dará comienzo el viernes día 26 y la del ajo al día siguiente.

A la animación de calle contribuirán las casetas de la Feria de Día, de las que este año habrá entre 18 y 20, y las barras de hostelería que se saquen a la calle. Todo listo para San Pedro 2026.