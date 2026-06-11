Principio de acuerdo en el convenio de transporte de viajeros de Zamora

La representación sindical de CCOO ha alcanzado este jueves un principio de acuerdo parcial en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) con el objetivo de desbloquear la parálisis del convenio de viajeros por carretera de la provincia de Zamora. "Tras una maratoniana y tensa reunión de casi cinco horas de debate, fundamentada con datos objetivos sobre la pérdida del poder adquisitivo del sector (superior al 5% en los últimos años) , CCOO ha conseguido arrancar un pacto estrictamente económico que salva temporalmente el bolsillo de las plantillas, pero sin renunciar a un solo derecho social" señala el sindicato en un comunicado.

En un primer momento, siempre según la versión sindical, "la patronal acudió a la cita con la misma propuesta insuficiente que ya había sido rechazada el pasado 2 de junio. Para romper el bloqueo, desde la parte sindical planteamos la alternativa: de centrarnos exclusivamente en el ámbito retributivo mediante un acuerdo parcial de 2 años de duración, garantizando, por un lado, un incremento salarial inmediato y por otro, dar más tiempo a la negociación del resto de materias".

Este pacto acordado, de carácter estrictamente retributivo, se concreta en los siguientes puntos:

Subida salarial garantizada: Un incremento del 3,2% para el año 2026 y del 3% para el año 2027 .

Un incremento del y del . Cláusula de actualización salarial: Una revisión anual con base en el IPC, topada en un 0,4% en 2026 y un 0,6% en 2027.

CCOO "ha sido tajante ante los mediadores y la patronal: este documento no es definitivo hasta que sea ratificado por la base trabajadora. En los próximos días se convocará asamblea de trabajadores para debatir, analizar al detalle y someter a votación la ratificación de esta acta".

El salario se desbloquea, "pero la negociación del resto del convenio sigue abierta. El acuerdo recoge expresamente que se continuará con las negociaciones del resto del convenio, los grandes puntos de discrepancia siguen sobre la mesa y se continuarán negociando materias como la reducción de la jornada laboral, el pago digno de las horas extraordinarias, el plus de disponibilidad o la mejora de las dietas y de complementos".

Desde CCOO "seguiremos defendiendo que este convenio debe ser una herramienta de progreso. Un sector estratégico como el transporte de viajeros merece condiciones que respeten la salud y la vida de quienes lo sostienen".