Nueva modificación en el contrato millonario del cuartel militar de Monte la Reina en Zamora: esta vez no altera los plazos

El contrato de mayor cuantía hasta ahora de los que se han licitado para la construcción del cuartel de Monte la Reina ha sufrido este martes un nuevo cambio. Afortunadamente, esa modificación no afectará a los plazos previstos del acuartelamiento que se ha erigido como uno de los motores de desarrollo económico y futuro poblacional para la provincia de Zamora.

El pliego de condiciones y el anuncio de licitación de la actuación de urbanización de las tres parcelas principales del futuro cuartel se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público a finales de mayo. Sin embargo, ahora el Ministerio de Defensa ha publicado una rectificación de ese jugoso contrato cuyo importe asciende a más de catorce millones de euros.

Los cambios afectan tanto a aspectos técnicos y burocráticos sobre el proceso de información pública de la licitación como a los criterios por los que se baremarán las distintas ofertas para elegir la que finalmente se lleva el gato al agua y resulte elegida para acometer las obras.

Situación de los edificios de alojamiento de tropas de Monte la Reina / Ministerio de Defensa

La urbanización de esas tres parcelas es un proceso que se le ha atascado a Defensa, dentro de las distintas licitaciones que lleva a cabo en relación a la recuperación de la vida militar en Monte la Reina. Ese contrato lo sacó a licitación por primera vez a finales de 2025, pero la Cámara de Contratistas recurrió la licitación porque no estaba de acuerdo con algunas de las exigencias del pliego de condiciones.

El recurso prosperó y el Tribunal Central de Recursos Contractuales dio la razón al empresariado que había manifestado su disconformidad a través de la Cámara de Contratistas. Eso obligó a llevar a cabo una nueva licitación cinco meses después, que ahora sufre un nuevo cambio que no alterará los nuevos plazos fijados en ese segundo intento de adjudicar las obras.

En concreto, las empresas interesadas, principalmente grandes constructoras por la magnitud del proyecto, tienen de plazo hasta finales de este mes para formalizar sus ofertas y la apertura del sobre administrativo se realizará el 1 de julio y la del de la oferta económica el día 8 del mismo mes. Como muy tarde el contrato deberá estar definitivamente adjudicado y tendrán que haberse iniciado las obras en seis meses, ya que ese el tiempo de vigencia de las ofertas económicas que presenten las constructoras que aspiren a llevarse el contrato.

Parcelas y cuantía

La cuantía de la urbanización de las parcelas incluidas en la licitación, las denominadas M9, M11 y M12, es de algo menos de 12 millones de euros antes de impuestos, que con el IVA supone un importe de licitación total de 14.381.614,13 euros.

El plazo de ejecución de las obras para urbanizar esas parcelas es de un año, lo que mantiene el objetivo que se marcó el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa de que el nuevo acuartelamiento pueda estar funcionando en el año 2027.

Autoridades visitan a la UME durante las maniobras en Monte la Reina. / Cedida

El nuevo acuartelamiento de Monte la Reina conllevará una inversión cercana a los 50 millones de euros este año y otros 64 millones de inversión económica por parte del Ministerio de Defensa en 2027, según las previsiones de la cartera que dirige Margarita Robles.

El proyecto contempla la llegada de unos 1.400 militares a la zona, como sede permanente de dos batallones del Ejército de Tierra. El proyecto del cuartel se ha planteado de forma que constituya un referente en sostenibilidad y en Investigación, Desarrollo e Innovación. Para ello se han llegado a acuerdos tanto con la Universidad de Salamanca a través de la Escuela Politécnica Superior de Zamora como con Ingeniería de Sistemas para la Defensa (Isdefe), una empresa pública estatal especializada en consultoría e ingeniería de referencia en el ámbito de la defensa y la seguridad.