La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal

Para que una ciudad sea recordada no hace falta que ocupe una mayor superficie. Madrid no es recordada por su tamaño, Nueva York no es más emblemática por sus kilómetros, París no lo es por la longitud de sus calles. Zamora no iba a ser menos.

La gente se enamora de una ciudad por su gente, por sus bares, por los rincones donde emerge algo especial, como quien sabe que quizás, justo ahí, hace años, algo grande ocurrió.

El comercio superviviente de la Galería de las Tres Cruces / Víctor Garrido

Esa es la misma sensación que puedes tener al pasar por las icónicas, y prácticamente abandonadas, “Galerías 3 Cruces”, situadas en la calle del mismo nombre y que durante años albergaron gran parte de la vida comercial de la ciudad y que, hoy en día, han quedado relegadas a unos cuantos carteles: “Fueron unas galerías que funcionaron muy bien. La gente que estaba aquí era profesional: el carnicero, el pescadero, el frutero… Entonces se trataba de gente muy profesional que trabajaba muy bien”, cuenta Juan Fernández, propietario de la única tienda que aún resiste en este rincón zamorano.

Los vestigios de la época que cuenta Juan permanecen inertes en el tiempo a excepción de los carteles que antaño decoraron los locales de la zona: “Frutos Secos El Girasol”, “Frutería Tres Cruces”, “Frutas A. Castronuño”, “Huevos-Aves-Caza-Gerardo”, “Pescadería Juan Carlos”, “Calzados Martín”, “Blanco” o “Peluquería Vicres” son algunos de los negocios que durante años se convirtieron en el lugar de confianza de cientos de zamoranos. “Las galerías estuvieron funcionando mucho tiempo, y luego, poco a poco, los propietarios se fueron jubilando”, dice Juan. Eso sí, que las galerías parezcan vacías, no quiere decir que no estén vivas, “porque lo están”, avisa Fernández.

Juan Fernández abrió, hace 55 años, la conocida como “Joyería Florentina”, un negocio que le ha dado la vida y, tanto es así, que, como él dice, “ya estoy en edad de jubilar”, y ahí sigue: “Yo soy joyero de profesión. Empecé arreglando relojes, luego vendiéndolos, y poco a poco hemos ido creciendo”, cuenta.

Juan Fernández abrió, hace 55 años, la conocida como “Joyería Florentina”. / Víctor Garrido

Es agradable y cercano, llena de vida un espacio tan nostálgico que casi te parte el corazón al imaginarlo en el pasado. Años atrás compartía los días con sus compañeros de galería, hoy, ya no queda nadie: “Me gustaría que mis herederos se quedaran con ella y funcionara igual que yo”, confiesa a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Ya casi no quedan tiendas como las de Juan, las de toda la vida, las que saben tu nombre y tus pedidos más habituales, las que te preguntan, ¿cómo está tu madre?... Internet ha ido poco a poco consumiéndolas: “La tienda pequeña ha visto reducida sus ventas con el paso del tiempo, y eso se nota. Aquí, antes había muy buen ambiente. El trato que tiene la tienda pequeña con el público es muy personal, que es casi lo único que hoy en día tenemos como positivo, ese trato con las personas”, asegura. “Internet está haciendo mucho daño, y ese trato tan personal en internet no existe”, sentencia.

Puede que Zamora no se recuerde por sus grandes calles, pero si son sus tiendas y sus personas lo que dejan huella en aquellos que llegan de fuera: "Mi marido es de Vizcaya, pero yo soy de Losacio. Siempre que podemos venimos a esta tienda, como ahora que estamos de vacaciones", explica una mujer mientras sale de la tienda de Juan. Eso sí, como dice ella, "siempre para volver".