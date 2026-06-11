Premios Tierras de Zamora - Día de la Provincia
Las mascaradas de Zamora y José Ángel Rivera de las Heras, Premios Patrimonio Cultural "Tierras de Zamora"
Los galardones, que se entregarán durante la celebración del Día de la Provincia en Moraleja del Vino, premian la excelencia y la labor de personas y colectivos que destacan por su aportación al patrimonio, la cultura, la solidaridad, el deporte y el desarrollo de Zamora.
Viky Esteban
La Diputación reconoce con el Premio Tierras de Zamora al Patrimonio Cultural, ex aequo, a las asociaciones de mascaradas tradicionales de la provincia y al sacerdote e historiador fallecido, referente en la conservación y difusión del legado religioso zamorano; José Ángel Rivera de las Heras.
La provincia de Zamora atesora algunos de los tesoros culturales más singulares de España. Tradiciones ancestrales que han logrado sobrevivir al paso del tiempo y un patrimonio histórico y religioso de extraordinario valor que conforman una herencia colectiva que hoy sigue viva gracias al trabajo de quienes han dedicado años a protegerla, estudiarla y difundirla.
Esa labor es la que ha querido reconocer la Diputación Provincial al conceder el Premio Tierras de Zamora 2026 en la categoría de Patrimonio Cultural, otorgado este año a las asociaciones de mascaradas tradicionales de Zamora y, a título póstumo, a José Ángel Rivera de las Heras.
Las mascaradas de invierno constituyen uno de los elementos más representativos de la identidad cultural zamorana. Personajes como el Zangarrón de Sanzoles, los Carochos de Riofrío de Aliste, la Filandorra de Ferreras de Arriba, el Tafarrón de Pozuelo de Tábara o los Cencerrones de Abejera forman parte de un universo ritual que hunde sus raíces en tiempos remotos y que ha despertado el interés de investigadores y especialistas de todo el mundo.
Actualmente, la provincia conserva cerca de una veintena de mascaradas tradicionales, muchas de ellas estuvieron durante décadas en riesgo de desaparecer debido a la despoblación, pero el compromiso de asociaciones culturales, vecinos y colectivos locales ha permitido recuperarlas y garantizar su continuidad.
En los últimos años, además, la creación de una federación provincial de mascaradas, MascaraZa, ha servido para coordinar esfuerzos, promover actividades conjuntas y reforzar la protección de una tradición considerada única dentro del patrimonio etnográfico español. Gracias a este trabajo colectivo, las máscaras zamoranas han logrado una creciente proyección fuera de la provincia, participando en encuentros nacionales e internacionales y convirtiéndose en un atractivo cultural y turístico de primer orden.
El galardón distingue también, a título póstumo, a José Ángel Rivera de las Heras, una figura imprescindible para comprender el patrimonio histórico y artístico de Zamora durante las últimas décadas.
Sacerdote, historiador, investigador y divulgador, Rivera de las Heras desarrolló una intensa labor como delegado diocesano de Patrimonio. Su trabajo resultó fundamental para la catalogación, conservación y estudio de numerosos bienes artísticos de la diócesis de Zamora, así como para acercar ese legado a la sociedad.
Autor de numerosas publicaciones y reconocido especialista en arte sacro, contribuyó decisivamente a difundir el valor del patrimonio religioso zamorano, uno de los más importantes de Castilla y León.
Con este reconocimiento, la Diputación Provincial pone el foco sobre la importancia de proteger unas raíces culturales que constituyen un valor diferencial para Zamora y que continúan proyectando el nombre de la provincia mucho más allá de sus fronteras.n
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