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Lluvias y calor hasta los 36 grados en Zamora, ¿quién da más?

La ciudad se prepara para unos días de contrastes muy marcados: calor intenso mezclado con agua y tormentas

Dos personas se protegen del calor usando abanico.

Dos personas se protegen del calor usando abanico. / MANU MITRU

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Abril Oliva

Zamora se prepara para unos días de contrastes muy marcados, donde el calor más intenso se mezclará con la llegada de lluvias y tormentas justo cuando parecía que el tiempo se estabilizaba. Los próximos días arrancan con temperaturas ya elevadas, pero lo más llamativo llegará a partir del viernes. Los termómetros se dispararán hasta los 35-36 grados, dando paso a un fin de semana donde el calor no dará tregua. El sábado repetirá cifras similares, consolidando ese ambiente plenamente veraniego.

Pero el dato más impactante está aún por llegar: a mediados de la próxima semana, Zamora podría alcanzar los 36 grados, un nivel de calor muy alto para estas fechas.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Tras un inicio de semana estable y agradable con temperaturas suaves, el calor irá ganando terreno poco a poco… hasta dar paso a un giro más inestable con la llegada de lluvias el fin de semana.

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Las probabilidades de lluvia se disparan hasta el 90% a partir del fin de semana, lo que apunta a una jornada con tormentas y un ambiente mucho más inestable. El lunes continuará esa tendencia, con un 70% de probabilidad, manteniendo las precipitaciones en la provincia de Zamora a lo largo del resto de la semana.

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