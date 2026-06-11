Lluvias y calor hasta los 36 grados en Zamora, ¿quién da más?

Zamora se prepara para unos días de contrastes muy marcados, donde el calor más intenso se mezclará con la llegada de lluvias y tormentas justo cuando parecía que el tiempo se estabilizaba. Los próximos días arrancan con temperaturas ya elevadas, pero lo más llamativo llegará a partir del viernes. Los termómetros se dispararán hasta los 35-36 grados, dando paso a un fin de semana donde el calor no dará tregua. El sábado repetirá cifras similares, consolidando ese ambiente plenamente veraniego.

Pero el dato más impactante está aún por llegar: a mediados de la próxima semana, Zamora podría alcanzar los 36 grados, un nivel de calor muy alto para estas fechas.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Tras un inicio de semana estable y agradable con temperaturas suaves, el calor irá ganando terreno poco a poco… hasta dar paso a un giro más inestable con la llegada de lluvias el fin de semana.

Se adelanta el cambio de guion

Las probabilidades de lluvia se disparan hasta el 90% a partir del fin de semana, lo que apunta a una jornada con tormentas y un ambiente mucho más inestable. El lunes continuará esa tendencia, con un 70% de probabilidad, manteniendo las precipitaciones en la provincia de Zamora a lo largo del resto de la semana.