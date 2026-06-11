Lluvias y calor hasta los 36 grados en Zamora, ¿quién da más?
La ciudad se prepara para unos días de contrastes muy marcados: calor intenso mezclado con agua y tormentas
Zamora se prepara para unos días de contrastes muy marcados, donde el calor más intenso se mezclará con la llegada de lluvias y tormentas justo cuando parecía que el tiempo se estabilizaba. Los próximos días arrancan con temperaturas ya elevadas, pero lo más llamativo llegará a partir del viernes. Los termómetros se dispararán hasta los 35-36 grados, dando paso a un fin de semana donde el calor no dará tregua. El sábado repetirá cifras similares, consolidando ese ambiente plenamente veraniego.
Pero el dato más impactante está aún por llegar: a mediados de la próxima semana, Zamora podría alcanzar los 36 grados, un nivel de calor muy alto para estas fechas.
Tras un inicio de semana estable y agradable con temperaturas suaves, el calor irá ganando terreno poco a poco… hasta dar paso a un giro más inestable con la llegada de lluvias el fin de semana.
Se adelanta el cambio de guion
Las probabilidades de lluvia se disparan hasta el 90% a partir del fin de semana, lo que apunta a una jornada con tormentas y un ambiente mucho más inestable. El lunes continuará esa tendencia, con un 70% de probabilidad, manteniendo las precipitaciones en la provincia de Zamora a lo largo del resto de la semana.
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