El IES Cardenal Pardo Tavera representará a Zamora en la fase nacional del oncurso del hormigón

Una probeta de oro, una de plata y otra de bronce han sido los tres galardones que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zamora, junto con la Escuela Politécnica Superior de la ciudad, han entregado a los ganadores del Gran concurso del hormigón: "La probeta de bronce la ha ganado el IES Laboral de Zamora. La probeta de plata la ha ganado el Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria. Y el primer premio ha sido el IES Cardenal Pardo Tavera de Toro", explica Manuel Iglesias Sánchez, presidente del COAAT Zamora.

Pero, ¿en qué consiste este concurso?

El concurso, creado para los alumnos de primero de bachiller, y fruto de una iniciativa del Colegio de Aparejadores de Navarra, tiene como objetivo conseguir la mayor resistencia posible así como, "dar a conocer nuestra profesión, la arquitectura técnica".

El sector elegido para participar en este concurso ha sido seleccionado porque "todavía no tienen muy claro que quieren realizar, por lo que esta iniciativa busca enseñarle la trayectoria y las salidas posibles en una profesión como la nuestra", dice Iglesias.

"Han participado 20 aulas de 15 institutos de Zamora. Teniendo en cuenta que en total hay 22 centros, se podría decir que ha habido mucha aceptación para ser la primera convocatoria", relata orgulloso el presidente del COAAT Zamora. "Siguiendo esta línea esperamos que el recibimiento sea mucho mayor el año que viene, ya que entonces, se tendrá en cuenta la creatividad", anuncia.

Resultados y... a la fase final

Según ha detallado Iglesias, la tercera mejor resistencia de todas, ha dado una resistencia de 30,07 N·m², "cuando nosotros exigimos un máximo de 30 N·m² según el código estructural". El segundo ha sido de 30,70 y el primero, "que ha sido el mejor de todos", ha sido de 35,03. "O sea, que es una muy buena resistencia", afirma.

Tras conocerse estos resultados, y obtener la probeta de oro, el IES Cardenal Pardo Tavera de Toro participará en la fase nacional del concurso, que se celebrará en Madrid en el mes de septiembre: "Todavía no tenemos fecha, pero van a participar más de 400 alumnos de toda España", añade Iglesias.