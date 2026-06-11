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La Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo dona 2.000 euros a AFA Zamora

La aportación procede de la obra social de 2026 de la hermandad y servirá para apoyar la labor de la asociación con las personas afectadas por alzhéimer y otras demencias y sus familias

José Manuel de Uña Jimeno, Elena Ramos de la Iglesia, Manuel Cardo Moldón y Raúl Santiago Prieto.

José Manuel de Uña Jimeno, Elena Ramos de la Iglesia, Manuel Cardo Moldón y Raúl Santiago Prieto. / AFA Zamora

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A. B.

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Zamora ha realizado una donación de 2.000 euros a AFA Zamora, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, como muestra de apoyo a la labor social que desarrolla la entidad en la provincia.

La aportación procede de la obra social de 2026 de la cofradía y fue entregada durante una visita a la sede de la asociación en la que participaron Manuel Cardo Moldón, abad de la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Zamora; José Manuel de Uña Jimeno, viceabad; y Raúl Santiago Prieto, secretario.

Desde AFA Zamora han agradecido públicamente el gesto de la hermandad, destacando su compromiso con las familias que conviven con el alzhéimer y otras demencias. “Gracias a la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Zamora por caminar a nuestro lado y por convertir su compromiso social en ayuda real para tantas familias”, ha señalado la asociación en sus redes sociales.

La donación refuerza el vínculo entre la hermandad penitencial y las entidades sociales de Zamora, en este caso a través de una colaboración económica destinada a respaldar los servicios y programas que AFA Zamora presta a las personas afectadas por el Alzhéimer y a sus cuidadores.

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AFA Zamora desarrolla una labor de acompañamiento, atención y apoyo a familias y usuarios, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y ofrecer recursos frente a una enfermedad que tiene un fuerte impacto social y familiar.

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