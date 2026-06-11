Estafa en Zamora por SMS: se hacen pasar por el Ayuntamiento para cobrarte la tasa de basura
Si te llega un mensaje de texto para un abono municipal, ponte en guardia: se trata de un fraude, Recaudación no remite SMS a los contribuyentes
T. S.
¿Te ha llegado un SMS para un abono de la tasa de residuos de 2025 en Zamora? Si es así, ponte en guardia: se trata de una estafa. El propio Ayuntamiento de Zamora ya ha advertido sobre este intento de fraude con al menos dos contribuyentes afectados tras recibir un mensaje de texto de un contacto denominado "Tasamun". En el SMS te invitan a entrar en un enlace para "regularizar" la tasa de basuras de Zamora.
Si te llega uno a ti, ni siquiera pinches porque desde Recaudación municipal nunca remiten SMS a ningún ciudadano "ni se aportan enlaces para el cobro de ningún tributo", aclaran desde el Ayuntamiento para evitar estafas. Así, la única comunicación que pueden remitir a aquellos domiciliados es un mail que previamente el ciudadano ha facilitado al Ayuntamiento y solo para avisar sobre la fecha en la que se cargará el recibo a la cuenta corriente aportada.
Cómo evitar fraudes por SMS
Estas cinco medidas sencillas te protegerán frente a las amenazas de estafas por mensaje telefónico:
- Desconfía de SMS que pidan datos, dinero o acciones urgentes: no pulses enlaces; accede siempre desde la web oficial.
- Bloquea y elimina remitentes sospechosos: no respondas nunca a un mensaje para “darte de baja”.
- Activa la verificación en dos pasos: así un código robado no será suficiente para acceder a tus cuentas.
- Mantén tu móvil actualizado: tanto el sistema operativo como las aplicaciones y la solución de seguridad.
- Comparte estas pautas: hablar de ello con familia y compañeros ayuda a reducir el riesgo colectivo.
Qué hacer si ya has caído en la trampa
En caso de haber introducido datos en un enlace fraudulento, cambia todas contraseñas de inmediato y activa alertas de seguridad en tus cuentas. Lo sabemos, es un trastorno pero funciona y es importantísimo. Además, debes de revisar tus movimientos bancarios por si aprecias algo sospechoso y contactar con la entidad para bloquear o revertir operaciones.
Si recibes estos mensajes, haz captura del SMS, del número y de las URL de los enlaces. Además, no dudes en contactar con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que trabaja para afianzar la confianza digital y elevar la ciberseguridad. Puedes hacerlo a través del teléfono 017. Y una cosa más: denuncia para evitar nuevas víctimas.
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