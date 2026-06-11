Así es El Desván, el grupo de teatro compuesto por zamoranos mayores de 65 años: "Hemos conseguido una cuadrilla de locos prodigiosos"

Darán voz a textos de dramaturgos de hace miles de años y a autores más cercanos a nuestros tiempos que hablan de aquello que preocupa al ser humano desde siempre. Ellos, la veintena de personas que integran El Desvándel Teatro Principal, el proyecto carácter formativo y social destinada a personas jubiladas que quieran acercarse al teatro desde otra perspectiva, ponen en escena el día 12 por primera vez la obra “Voces del pasado”.

Se trata de “un ejercicio suicida para estos jóvenes de más de 65 años porque es mucho más arriesgado que en otros montajes” confiesa a corazón abierto su director, Cándido de Castro, en un receso de uno de los últimos ensayos, donde los participantes hacen corrillos tras escuchar atentamente sus indicaciones.

Un momento del ensayo del Desván. / Victor Garrido / LZA

Uno de ellos es Donelis Almeida, que forma parte de El Desván desde sus comienzos en 2023. Es una actividad “de disfrute, disfrute y disfrute y luego... hemos conseguido una cuadrilla de locos prodigiosos” dice entre risas al tiempo que anima a acudir a verles porque “el teatro que hacemos no es al uso porque somos diferentes”.

Los intérpretes en una pausa. / Victor Garrido / LZA

Su compañera Candelas Vicente González, quien llegó al taller tras leer una información de manera casual, pone en valor la música del montaje “básicamente de piano y violín” y valora la labor del director, que “es buenísimo”, aunque les grita y riñe cuando hace falta.

Monólogos con mensaje

La obra está integrada por una dramaturgia “construida entre todos a partir de monólogos donde cada personaje, cada actriz o actor, hace una reflexión en alto sobre cómo estamos” sintetiza Cándido de Castro. Y es que sobre la escena darán voz a un texto de Jean Cocteau, que habla de una mujer que tiene una dependencia amorosa terrible, a Antígona, que se enfrenta al poder y hace desobediencia civil, y hasta a Poncia de la Bernarda Alba que alumbró Federico García Lorca, que acerca al mundo de las mujeres que trabajan duramente.

Cándido de Castro observa minuciosamente los movimientos. / Victor Garrido / LZA

Ese papel lo encarna María Jesús Chillón, quien no ha querido ver ninguna interpretación de este personaje. “La hago aunque mi físico no encaja con el estereotipo de Poncia, porque pensamos en una gorda y pechugona. Es, sin duda, un personaje muy potente y la obra es un texto muy contemporáneo que refleja una crítica social”, comenta ataviada con un mandil negro y mientras maneja unas llaves de grandes dimensiones.

El primer término Mara Gómez seguida de sus compañeros. / Victor Garrido / LZA

El montaje también cuenta con danza, un arte que supone el contrapunto, que representa al cuerpo, a cargo de la bailarina Mara Gómez. La treintañera se sumó al proyecto seducida por el mensaje de ser el cuerpo que va a habitar esas voces que necesitan revelarse. “Me emocionan las voces que tienen cosas que decir importantes, que necesitan ser escuchadas, y yo ser ese vehículo a través del cual esas voces van a salir. Voces muy importantes y que dicen mucho a día de hoy, en el siglo XX”.

Estreno

“Voces del pasado” es el segundo importante de El Desván, cuyos integrantes han hecho también este curso de microteatro, antes de encarar este proyecto que exige “mucha disciplina y mucha concentración” que preparan desde el pasado mes de abril y de una manera más intensa esas últimas semanas. La prueba de fuego, el viernes día 12 a las 20.30 horas en el Principal.